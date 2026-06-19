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Партнеры приняли новые решения, а Путин боится: Зеленский рассказал о результатах переговоров

Ангелина Подвысоцкая
19 июня 2026, 14:33
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Зеленский
Путин боится окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

О чем говорит Зеленский:

  • Партнеры подтвердили взносы в программу PURL
  • Европа построит антибаллистическую систему
  • Путин боится окончания войны без победы

Девять стран подтвердили свои взносы в программу PURL на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Украина получит больше ракет для систем ПВО Patriot. К тому же Евросоюз пообещал ужесточить санкции против РФ.

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"В ЕС царит единство, они молодцы. И мы, кстати, многое сделали для этого. Это также признают партнеры... Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, — все это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют. Но все уверены, что мы вместе его остановим. Две ключевые вещи: вместе и остановим", — говорится в сообщении.

Также Киев договорился с партнерами о дополнительных истребителях F-16. Украина будет в срочном порядке готовить пилотов.

"Нам нужна ПВО и деньги на армию. Партнеры согласны — мы все будем над этим работать", — отметил президент.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Европа построит свою антибаллистическую систему

Зеленский добавил, что Европа построит свою антибаллистическую систему. При этом Украина готова к реальным переговорам с РФ.

"Украина не сдается, поэтому мы точно это доведем до конца. Это наша инициатива, которую мы реализуем вместе с партнерами. Путин хочет, чтобы у нас все горело, и он безумец — это партнеры чувствуют... Европа должна включиться на полную, чтобы у нас была сильная позиция. Включиться на полную по санкциям – без исключений. По конфискации – без исключений. И по финансированию Украины", – подчеркнул Зеленский.

Путин боится окончания войны

Президент убежден, что российский диктатор Владимир Путин боится завершения войны без победы, потому что тогда российская армия вернется домой.

"Он физически боится своей армии. И поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", — говорит Зеленский.

При этом он добавил, что Украина нужна НАТО. Украина не позволит Путину восстановить Советский Союз.

"Украина сегодня де-факто — вторая армия НАТО, которая не уступает второй армии мира. И поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами. Путин будет в Кремле до самой смерти, и у него одна цель — это восстановление Советского Союза. Без Украины это невозможно, и поэтому нам так непросто", — говорит президент.

Помощь Украине со стороны союзников — мнение эксперта

Политический эксперт, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Украина и в дальнейшем получает мощную поддержку от международных партнеров, прежде всего от стран Европейского Союза. ЕС остается одним из главных доноров Украины, обеспечивая как финансовую помощь, так и поставки военной техники и вооружений. Эксперт отмечает, что европейские государства также участвуют в финансировании закупок американского оружия для нужд украинской армии.

Фесенко обратил внимание на переговоры, состоявшиеся 18 августа в Вашингтоне. По его словам, в ходе встреч обсуждалась масштабная программа военных закупок для Украины, объем которой может составить от 90 до 100 миллиардов долларов.

Военная помощь Украине — последние новости

Как писал Главред, в этом году Украина получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для оказания необходимой помощи в защите от российской агрессии.

Напомним, что страны-члены НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по поддержке Украины на сумму 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится в июле.

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Что такое PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень наиболее важных потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры финансируют закупку американского вооружения, соответствующего заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

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