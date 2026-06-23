"Его ликвидируют": Жданов раскрыл главное условие устранения Путина

Российский диктатор понимает, какие последствия для него может иметь прекращение войны, говорит Олег Жданов.

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Олег Жданов оценил вариант ликвидации Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Важное из заявлений Жданова:

Действия Путина напоминают поведение верхушки Германии в 1945 году

Хозяин Кремля уже дошел до финишного предела

Военный эксперт Олег Жданов считает, что нынешние действия президента РФ всё больше напоминают поведение руководства нацистской Германии в завершающий период Второй мировой войны.

По мнению эксперта, высказанного в комментарии ТСН, российский диктатор понимает, какие последствия для него может иметь прекращение войны.

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"Если он остановит войну, его ликвидируют. Или отдадут под суд, а он этого не переживет. Поэтому Путин просто дошел до финишного предела. Вопрос только в том, когда он ее пересечет и как именно это произойдет. Либо его отстранят от власти и арестуют, либо он будет ликвидирован и таким образом отстранен от власти", — говорит эксперт.

Жданов полагает, что именно этим объясняется нежелание Кремля менять нынешний курс.

"Ему никак нельзя останавливаться. И чем дальше развиваются события, тем хуже становится положение самого Путина и его ближайшего окружения".

При этом эксперт отметил, что определить возможные сроки окончания войны сегодня крайне сложно.

"Если все будет оставаться так, как сейчас, то нам придется ждать так называемого „черного лебедя". Российская экономика очень сильно расшатана, и любое событие может повлиять на эффект домино и обвал экономической системы", — пояснил Олег Жданов.

По его словам, одной из причин неопределенности остается способность российского общества адаптироваться к кризисным явлениям.

"Когда это произойдет — сказать очень трудно. Терпеливость самих россиян оказалась очень высокой. Они прячутся, убегают, но на протесты не выходят".

В ОП оценили возможные изменения на фронте к осени

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что ситуация на поле боя может заметно измениться уже во второй половине года. По его оценке, осенью интенсивность боевых действий способна снизиться, если российская армия не достигнет целей, поставленных в рамках текущего наступления.

Подоляк отметил, что Кремль возлагает значительные надежды на летнюю кампанию и рассчитывает использовать этот период для усиления своих позиций и продвижения на отдельных направлениях.

По мнению советника ОП, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, сумеют ли российские войска реализовать свои планы в ближайшие месяцы. Если этого не произойдет, характер войны может измениться, а активность боевых действий — пойти на спад.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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