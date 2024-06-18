Зачем переворачивать банки при консервации: как упростить себе заготовки

Сезон продуктовых заготовок в разгаре - и поэтому, вопрос "Зачем переворачивать банки при консервации?" снова актуален. Главред детально на него отвечает.

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Нужно ли переворачивать банки при консервации? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему переворачивают банки при консервации?

Существует несколько причин, почему банки с консервацией рекомендуется переворачивать после закатывания, сообщает проект The Wisconsin Vegetable Gardener.

Во-первых, нужно провести проверку герметичности. Переворачивание банки позволяет визуально проверить ее. Если под перевернутой банкой есть подтекания сока или рассола, это означает, что крышка закатана неплотно и консервация может испортиться. Горячая стерилизация внутри банки создает давление, которое может приподнять крышку, если она не закатана должным образом. Переворачивание банки помогает устранить это давление и убедиться, что крышка плотно прилегает к горлышку.

Во-вторых, нужно провести дополнительную стерилизацию. При переворачивании банки крышка оказывается внутри, где она контактирует с горячим содержимым. Это создает дополнительный эффект стерилизации, который может уничтожить микробы, которые могли попасть на крышку во время закатывания. Крышки некоторых типов, например, твист-офф, не требуют переворачивания для обеспечения герметичности. Однако, переворачивание может усилить их герметичность и увеличить срок хранения консервации.

В-третьих, укрепить уплотнение. При остывании содержимого банки внутри создается вакуум, который притягивает крышку к горлышку. Переворачивание банки помогает усилить это вакуумное уплотнение и сделать его более надежным.

В-четвертых, нужно предотвратить деформацию крышку. В некоторых случаях, если банка остывает неравномерно, крышка может деформироваться. Это может привести к потере герметичности и порче консервации. Переворачивание банки помогает распределить тепло более равномерно и предотвратить деформацию крышки.

Но важно помнить, что отнюдь не все типы крышек требуют переворачивания. Следуйте инструкциям, рекомендуемым производителем крышек, которые вы используете. Переворачивать банки нужно после того, как они остынут до температуры не выше +50 градусов по шкале Цельсия.

В целом, переворачивание банок с консервацией после закатывания является рекомендуемым, но не обязательным шагом.

Следуя этой простой процедуре, вы можете увеличить шансы на то, что ваша консервация будет храниться долго и безопасно.

Что за проект The Wisconsin Vegetable Gardener ? Джоуи и Холли Бэрд - ведущие и основатели радиошоу "Садоводство с Джоуи и Холли". Радиопередача (официальное название - The Wisconsin Vegetable Gardener ("Висконсинский огородник"). Она сопровождается видеороликами, снятыми в студии. Передача выходит каждую неделю с марта по октябрь. По состоянию на июнь 2024 года на их YouTube-канал подписано 30,1 тысячи людей.

Нужно ли переворачивать банку с закручивающейся крышкой?

Короткий ответ ‒ нет, этого делать не надо. Это распространенное заблуждение по-прежнему, но современные крышки твист-офф достаточно герметичны и не требуют дополнительной проверки путем переворачивания.

Вот несколько причин, почему не стоит переворачивать банки:

Могут образоваться воздушные пузырьки ‒ при переворачивании горячей банки воздух внутри может подняться к крышке и образовать воздушные пузырьки.

Может случиться деформация крышки ‒ под воздействием горячего содержимого крышка может деформироваться и стать менее герметичной.

Может содержимое остывать неравномерно ‒ при переворачивании банки содержимое внутри может остывать неравномерно, что может негативно сказаться на качестве консервации.

Вместо переворачивания банок с такими крышками рекомендуется:

Тщательно проверьте герметичность крышки ‒ убедитесь, что крышка плотно закрыта и не пропускает воздух.

Храните банки в прохладном темном месте ‒ данное поможет сохранить качество консервации в течение длительного времени.

Регулярно проверяйте банки на наличие признаков порчи - вздутые крышки, плесень или помутнение содержимого могут быть признаками того, что консервация испортилась.

Нужно помнить, что данная рекомендация относится к современным крышкам . Если вы используете старые крышки или не уверены в их герметичности, лучше перестраховаться и перевернуть банки после закатывания.

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