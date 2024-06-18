УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем переворачивать банки при консервации: как упростить себе заготовки

Дмитрий Видоменко
18 июня 2024, 17:20
33
Сезон продуктовых заготовок в разгаре - и поэтому, вопрос "Зачем переворачивать банки при консервации?" снова актуален. Главред детально на него отвечает.
Консервация, банки
Нужно ли переворачивать банки при консервации? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему переворачивают банки при консервации?

Существует несколько причин, почему банки с консервацией рекомендуется переворачивать после закатывания, сообщает проект The Wisconsin Vegetable Gardener.

Во-первых, нужно провести проверку герметичности. Переворачивание банки позволяет визуально проверить ее. Если под перевернутой банкой есть подтекания сока или рассола, это означает, что крышка закатана неплотно и консервация может испортиться. Горячая стерилизация внутри банки создает давление, которое может приподнять крышку, если она не закатана должным образом. Переворачивание банки помогает устранить это давление и убедиться, что крышка плотно прилегает к горлышку.

Во-вторых, нужно провести дополнительную стерилизацию. При переворачивании банки крышка оказывается внутри, где она контактирует с горячим содержимым. Это создает дополнительный эффект стерилизации, который может уничтожить микробы, которые могли попасть на крышку во время закатывания. Крышки некоторых типов, например, твист-офф, не требуют переворачивания для обеспечения герметичности. Однако, переворачивание может усилить их герметичность и увеличить срок хранения консервации.

В-третьих, укрепить уплотнение. При остывании содержимого банки внутри создается вакуум, который притягивает крышку к горлышку. Переворачивание банки помогает усилить это вакуумное уплотнение и сделать его более надежным.

В-четвертых, нужно предотвратить деформацию крышку. В некоторых случаях, если банка остывает неравномерно, крышка может деформироваться. Это может привести к потере герметичности и порче консервации. Переворачивание банки помогает распределить тепло более равномерно и предотвратить деформацию крышки.

Но важно помнить, что отнюдь не все типы крышек требуют переворачивания. Следуйте инструкциям, рекомендуемым производителем крышек, которые вы используете. Переворачивать банки нужно после того, как они остынут до температуры не выше +50 градусов по шкале Цельсия.

В целом, переворачивание банок с консервацией после закатывания является рекомендуемым, но не обязательным шагом.

Следуя этой простой процедуре, вы можете увеличить шансы на то, что ваша консервация будет храниться долго и безопасно.

Что за проект The Wisconsin Vegetable Gardener ?

Джоуи и Холли Бэрд - ведущие и основатели радиошоу "Садоводство с Джоуи и Холли". Радиопередача (официальное название - The Wisconsin Vegetable Gardener ("Висконсинский огородник"). Она сопровождается видеороликами, снятыми в студии. Передача выходит каждую неделю с марта по октябрь. По состоянию на июнь 2024 года на их YouTube-канал подписано 30,1 тысячи людей.

Нужно ли переворачивать банку с закручивающейся крышкой?

Короткий ответ ‒ нет, этого делать не надо. Это распространенное заблуждение по-прежнему, но современные крышки твист-офф достаточно герметичны и не требуют дополнительной проверки путем переворачивания.

Вот несколько причин, почему не стоит переворачивать банки:

  • Могут образоваться воздушные пузырьки ‒ при переворачивании горячей банки воздух внутри может подняться к крышке и образовать воздушные пузырьки.
  • Может случиться деформация крышки ‒ под воздействием горячего содержимого крышка может деформироваться и стать менее герметичной.
  • Может содержимое остывать неравномерно ‒ при переворачивании банки содержимое внутри может остывать неравномерно, что может негативно сказаться на качестве консервации.

Вместо переворачивания банок с такими крышками рекомендуется:

  • Тщательно проверьте герметичность крышки ‒ убедитесь, что крышка плотно закрыта и не пропускает воздух.
  • Храните банки в прохладном темном месте ‒ данное поможет сохранить качество консервации в течение длительного времени.
  • Регулярно проверяйте банки на наличие признаков порчи - вздутые крышки, плесень или помутнение содержимого могут быть признаками того, что консервация испортилась.

Нужно помнить, что данная рекомендация относится к современным крышкам . Если вы используете старые крышки или не уверены в их герметичности, лучше перестраховаться и перевернуть банки после закатывания.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

консервация интересные новости
Реклама

Главное за день

В Донецкой области оккупанты обезглавили военного ВСУ: Костин раскрыл детали зверства

В Донецкой области оккупанты обезглавили военного ВСУ: Костин раскрыл детали зверства

17:59 Украина
Россия бросила целый "кулак" на прорыв админграницы Луганщины: что происходит

Россия бросила целый "кулак" на прорыв админграницы Луганщины: что происходит

17:12 Украина
На Харьковщине ВСУ ликвидировали спецназовцев РФ: элита оккупантов в "котле"

На Харьковщине ВСУ ликвидировали спецназовцев РФ: элита оккупантов в "котле"

17:09 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома 7512

Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии 4015

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев 2234

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев

Нужно оправдать ожидания Путина : Дуда сделал неожиданное заявление - детали 1783

"Нужно оправдать ожидания Путина": Дуда сделал неожиданное заявление - детали

Последние новости

18:24

Фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке: та устроила истерику

18:18

США не переплюнуть: Криволап рассказал, есть ли шансы у авиации РФ против F-35

18:01

"Пошлость - имена из карточной игры": женщина дико поссорилась с мужем из-за имен близнецов

17:59

В Донецкой области оккупанты обезглавили военного ВСУ: Костин раскрыл детали зверства

17:54

Можно ли добавлять кориандр в консервацию: хозяйки раскрыли лайфхакиВидео

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомКогда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом Криволапом
17:34

"Танцы на костях": предательница Ани Лорак заметно поправилась и опозорилася в сети

17:25

Варить часами не нужно: как правильно стерилизовать банки для консервацииВидео

17:20

Зачем переворачивать банки при консервации: как упростить себе заготовки

17:12

Россия бросила целый "кулак" на прорыв админграницы Луганщины: что происходит

Реклама
17:09

На Харьковщине ВСУ ликвидировали спецназовцев РФ: элита оккупантов в "котле"

17:05

"До раскола еще далеко": в ВСУ назвали условия для перехода в контрнаступление

16:49

У Порошенко и Путина синхронно раскритиковали Саммит мира - эксперт

16:45

Стоимость уничтоженных подразделениями СБУ танков превышает 2 миллиарда долларов - эксперт

16:32

Как легко очистить яйцо за 3 секунды: супер простой лайфхак

16:20

В США арестовали Джастина Тимберлейка

16:01

Из виллы Софии Ротару хотят сделать лечебницу для оккупантов

15:40

"Не все мужчины должны идти воевать": Слава Демин публично высказался о мобилизации

15:25

Умерла легендарная французская актриса и звезда "Мужчины и женщины"

15:09

Стрельба в Киеве: пострадавшим стал казахский журналист - детали инцидента

14:55

В Украине серьезно похолодает и налетят дожди с грозами: синоптик назвала дату

Реклама
14:22

Опасно для ВСУ: стало известно о возможном продвижении оккупантов возле Авдеевки

14:20

Что можно сделать из пластиковой бутылки: 3 полезные идеи

14:08

Часть украинцев получит 900 гривен от государства: на что их можно потратить

13:38

Сможет сбивать даже ракеты: известны особенности танка, который получит Украина

13:16

"Пройдем, восстановим мир": Кулеба рассказал, как Украина заставила нервничать Кремль

13:14

Пальчики оближете: вкуснейший способ, как замариновать кабачкиВидео

13:12

Потап неожиданно обратился к Максиму Галкину - что случилось

13:06

3 знака зодиака, которые никогда не слушают других

12:47

Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

12:38

Почему киви нужно есть с кожурой: секрет, который удивит своей пользойВидео

12:21

Народное средство из 3 ингредиентов пробьет любой засор: как его сделатьВидео

12:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - переменыВидео

12:06

Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

12:03

"Придет и твое время": известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ

11:59

РПЦ начинает инфокампанию против Украины в мире: Госслужба по этнополитике отреагировала

11:38

Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

11:27

Лучше чем из магазина: женщина показала как сделать спрей для мытья зеркалВидео

11:27

Сильный удар по здоровью и много проблем: почему вредно ложиться спать после 1 часа ночи

11:05

F-16 будут, а пилоты нет: США подозревают в "затягивании" подготовки украинцев

10:59

Новая горячая точка: Кулик оценил вероятность начала войны между КНДР и Южной Кореей

Реклама
10:56

Зачем Путин едет к Ким Чен Ыну и причем тут Украина: ответ эксперта

10:45

Перевод ядерного оружия в готовность: НАТО может сделать важный шаг - Свитан

10:43

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии

10:40

Женщина 20 лет получала зарплату, ничего не делая: как ей это удалось

10:37

Китайский гороскоп на завтра 19 июня: Собакам - нежелательные проблемы, Крысам - напряженный день

10:32

Личностный тест за 2 минуты: что форма кулака может о вас рассказать

10:20

Гороскоп на завтра 19 июня: Львам - ужасный стресс, Стрельцам - время отдохнуть

10:12

Берем кабачок и готовим шикарные голубцы: феерический способВидео

09:58

Вступление Украины в НАТО: в Белом доме сделали важное заявление о конце войны

09:54

Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарованиеВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять