Запшыкали и забыли: как убрать сорняки между плиткой

Вместо того чтобы удалять их с помощью химикатов, эксперт поделился простым натуральным методом.

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Чем уничтожить траву между плитками / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Сорняки на твердых поверхностях доставляют неудобства и могут придать открытому пространству неприглядный вид. Вместо того чтобы удалять их с помощью химикатов, эксперт поделился простым натуральным методом, который можно сделать с помощью бытовых предметов.

Дэвид Чепмен, эксперт по напольным покрытиям и основатель компании Ultimate Mats, производящей коврики с логотипом на заказ, рассказал, чем полить, чтобы не росла трава между плиткой, пишет Express.

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Белый уксус - отличное решение для кухонь, ванных комнат, поверхностей и садов, не требующее использования агрессивных чистящих средств. Кислотные свойства белого уксуса делают его идеальным средством для уничтожения сорняков.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

"Белый уксус способен творить магию не только внутри дома - его можно использовать даже для избавления сада от сорняков. Смешайте один галлон белого уксуса с одной чашкой соли и оставьте раствор на несколько минут. Добавьте небольшое количество посудного мыла, а затем перелейте раствор в бутылку с пульверизатором и опрыскайте сорняки в саду", - советует эксперт.

Также он предупредил, что белый уксус уничтожит только открытую часть сорняков, а корни останутся, и их придется обрабатывать снова.

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