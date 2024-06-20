Запшыкали и забыли: как убрать сорняки между плиткой

Сорняки на твердых поверхностях доставляют неудобства и могут придать открытому пространству неприглядный вид. Вместо того чтобы удалять их с помощью химикатов, эксперт поделился простым натуральным методом, который можно сделать с помощью бытовых предметов.
Дэвид Чепмен, эксперт по напольным покрытиям и основатель компании Ultimate Mats, производящей коврики с логотипом на заказ, рассказал, чем полить, чтобы не росла трава между плиткой, пишет Express.
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Белый уксус - отличное решение для кухонь, ванных комнат, поверхностей и садов, не требующее использования агрессивных чистящих средств. Кислотные свойства белого уксуса делают его идеальным средством для уничтожения сорняков.
"Белый уксус способен творить магию не только внутри дома - его можно использовать даже для избавления сада от сорняков. Смешайте один галлон белого уксуса с одной чашкой соли и оставьте раствор на несколько минут. Добавьте небольшое количество посудного мыла, а затем перелейте раствор в бутылку с пульверизатором и опрыскайте сорняки в саду", - советует эксперт.
Также он предупредил, что белый уксус уничтожит только открытую часть сорняков, а корни останутся, и их придется обрабатывать снова.
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