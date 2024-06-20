Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

Правоохранители уже задержали подозреваемую в погроме могил украинских защитников на территории Аскольдовой могилы в Киеве.
Ею оказалась 60-летняя женщина. Нарушительница случайно засветилась на камерах видеонаблюдения на месте погрома.
Городская прокуратура только опубликовала фотографию женщины, зачем-то усевшейся у горы мусора.
Отмечается, что с ней работают правоохранители. Статья предусматривает санкцию для обвиняемого - до 5 годов лишения свободы.
Женщина уже "светилась" на каналах местных TikTok-блогеров
Два дня назад на странице местного блогера появилось видео с женщиной, очень похожей на ту, которую засняли камеры у могил.
Ведущему она весьма странно отвечала, что планирует выходить замуж.
"Меня ведут под венец, но я не хочу прощаться со свободой девочки", - рассказала женщина.
Мужчина, ее сопровождавший, утверждал, что они познакомились "бомжами".
Погром могил "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко - все подробности
В ночь на 20 июня на могилах погибших воинов Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко на Аскольдовой могиле неизвестные лица устроили погром.
Девушка погибшего "Да Винчи" Алина Михайлова отметила, что семьи и друзья восстановят соответствующее состояние могил. Однако, по ее словам, никто не оставит злоумышленников без наказания, найдут всех причастных к разгрому.
Прокуратура расследует дело по по факту надругательства над могилами защитников Украины.
Уже начаты оперативные следственные и розыскные действия по установлению личности женщины, совершившей надругательство. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Гибель "Да Винчи", Петриченко и "Джуса" на фронте – что нужно знать
Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" - украинский доброволец, лейтенант (посмертно), командир батальона "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины погиб в битве за Бахмут в марте 2023 года. Дмитрия вместе с собратьями накрыла вражеская "арта", когда военные возвращались из боевого задания в Часов Яр.
В 2021 году Коцюбайло стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины прижизненно.
Андрей Пильщиков "Джус" - военный пилот истребителя МиГ-29 защищал небо Украины, участвуя в воздушной обороне Киева и других территорий. В первые месяцы войны, когда изгоняли россиян с севера Украины, он прикрывал ударную авиацию. Погиб в авиакатастрофе в Житомирской области в августе 2023 года - тогда в небе столкнулись три учебных самолета Л-39.
Пилот призывал западных партнеров предоставить Украине современные истребители. В 2022 году он побывал в США и встречался там с советником президента США Джейком Салливаном и американскими законодателями.
Павел Петриченко - общественный активист и сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Погиб в апреле 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания.
До полномасштабного вторжения Павел был участником Евромайдана и движения "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко.
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