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Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

Яна Ставская
20 июня 2024, 17:53
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С женщиной работают правоохранители. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.
Погром могил
Подозреваемую уже задержали / Коллаж Главреда. Фото: Нацполиция, скриншот видео

Правоохранители уже задержали подозреваемую в погроме могил украинских защитников на территории Аскольдовой могилы в Киеве.

Ею оказалась 60-летняя женщина. Нарушительница случайно засветилась на камерах видеонаблюдения на месте погрома.

Городская прокуратура только опубликовала фотографию женщины, зачем-то усевшейся у горы мусора.

видео дня

Отмечается, что с ней работают правоохранители. Статья предусматривает санкцию для обвиняемого - до 5 годов лишения свободы.

Женщина уже "светилась" на каналах местных TikTok-блогеров

Два дня назад на странице местного блогера появилось видео с женщиной, очень похожей на ту, которую засняли камеры у могил.

Ведущему она весьма странно отвечала, что планирует выходить замуж.

"Меня ведут под венец, но я не хочу прощаться со свободой девочки", - рассказала женщина.

Мужчина, ее сопровождавший, утверждал, что они познакомились "бомжами".

Погром могил "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко - все подробности

В ночь на 20 июня на могилах погибших воинов Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко на Аскольдовой могиле неизвестные лица устроили погром.

Девушка погибшего "Да Винчи" Алина Михайлова отметила, что семьи и друзья восстановят соответствующее состояние могил. Однако, по ее словам, никто не оставит злоумышленников без наказания, найдут всех причастных к разгрому.

Прокуратура расследует дело по по факту надругательства над могилами защитников Украины.

Уже начаты оперативные следственные и розыскные действия по установлению личности женщины, совершившей надругательство. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Гибель "Да Винчи", Петриченко и "Джуса" на фронте – что нужно знать

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" - украинский доброволец, лейтенант (посмертно), командир батальона "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины погиб в битве за Бахмут в марте 2023 года. Дмитрия вместе с собратьями накрыла вражеская "арта", когда военные возвращались из боевого задания в Часов Яр.

В 2021 году Коцюбайло стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины прижизненно.

Андрей Пильщиков "Джус" - военный пилот истребителя МиГ-29 защищал небо Украины, участвуя в воздушной обороне Киева и других территорий. В первые месяцы войны, когда изгоняли россиян с севера Украины, он прикрывал ударную авиацию. Погиб в авиакатастрофе в Житомирской области в августе 2023 года - тогда в небе столкнулись три учебных самолета Л-39.

Пилот призывал западных партнеров предоставить Украине современные истребители. В 2022 году он побывал в США и встречался там с советником президента США Джейком Салливаном и американскими законодателями.

Павел Петриченко - общественный активист и сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Погиб в апреле 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

До полномасштабного вторжения Павел был участником Евромайдана и движения "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко.

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