"Он говорил безумные вещи": Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину

Поддержка Байдена во вступлении Украины в НАТО якобы спровоцировала Россию начать полномасштабное вторжение, заявил Дональд Трамп.

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Байден не должен был обещать Украине членства в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, flickr

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не должен был обещать Украине возможность членства в НАТО. Об этом он рассказал в подкасте All In.

Трамп считает, что намерения Украины присоединиться к НАТО спровоцировали вторжение России в феврале 2022 года. Он подчеркнул, что уже 20 лет слышит, что вступление Украины в Альянс станет серьезной проблемой для России, и именно это, по его мнению, стало причиной войны.

"Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей - он сказал, что Украина пойдет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", - заявил Трамп. видео дня

Скандальный американский политик также подчеркнул, что якобы если бы он оставался президентом, то полномасштабная война не началась бы. Трамп утверждает, что в течение его президентства никто не говорил о возможности российского вторжения в Украину, а произошло это только после его ухода из Белого дома.

"Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома - Главред), они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин... делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит, сумасшедшие", - сказал экс-президент США.

Скандальные заявления Дональда Трампа - позиция по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, который соревнуется с нынешним президентом Джо Байденом за пост президента США, неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с поддержкой Украины и завершением российско-украинской войны.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Детройте раскритиковал объемы помощи, которую Администрация Байдена выделяет Украине, и пообещал ее свернуть еще до того, как зайдет в Белый дом. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получает по 60 миллиардов долларов во время каждого визита в США и обвинил его в своем импичменте.

Как сообщал Главред, для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать оккупированные Крым и Донбасс. Такие детали содержатся в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Знакомые с планом Трампа говорят, что он в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну, давя на Украину, чтобы продвинуть невыгодные условия для страны.

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