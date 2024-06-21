"Он говорил безумные вещи": Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не должен был обещать Украине возможность членства в НАТО. Об этом он рассказал в подкасте All In.
Трамп считает, что намерения Украины присоединиться к НАТО спровоцировали вторжение России в феврале 2022 года. Он подчеркнул, что уже 20 лет слышит, что вступление Украины в Альянс станет серьезной проблемой для России, и именно это, по его мнению, стало причиной войны.
"Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей - он сказал, что Украина пойдет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", - заявил Трамп.видео дня
Скандальный американский политик также подчеркнул, что якобы если бы он оставался президентом, то полномасштабная война не началась бы. Трамп утверждает, что в течение его президентства никто не говорил о возможности российского вторжения в Украину, а произошло это только после его ухода из Белого дома.
"Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома - Главред), они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин... делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит, сумасшедшие", - сказал экс-президент США.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Скандальные заявления Дональда Трампа - позиция по Украине
Экс-президент США Дональд Трамп, который соревнуется с нынешним президентом Джо Байденом за пост президента США, неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с поддержкой Украины и завершением российско-украинской войны.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Детройте раскритиковал объемы помощи, которую Администрация Байдена выделяет Украине, и пообещал ее свернуть еще до того, как зайдет в Белый дом. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получает по 60 миллиардов долларов во время каждого визита в США и обвинил его в своем импичменте.
Как сообщал Главред, для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать оккупированные Крым и Донбасс. Такие детали содержатся в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Знакомые с планом Трампа говорят, что он в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну, давя на Украину, чтобы продвинуть невыгодные условия для страны.
Читайте также:
- "Трамп притворяется, он не любит Путина": экс-посол США удивил заявлением
- Грозит тюрьма: Трампа признали виновным в сокрытии денег - CNN
- "Есть шанс перезагрузить войну": сторонник Трампа призвал США к решительности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред