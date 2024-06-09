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"Есть шанс перезагрузить войну": сторонник Трампа призвал США к решительности

Андрей Ганчук
9 июня 2024, 22:42
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Пришло время передать Украине истребители F-16, а американским инструкторам лучше готовить военных на украинской территории, считает Линдси Грэм.
Линдси Грэм, ВСУ
У Украины теперь есть оружие, появился шанс на перезагрузку войны - Грэм / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-я ОМБр

Украинских военных американцам лучше подготавливать на территории Украины. Решение о предоставлении помощи Киеву наконец-то принято, и теперь есть шанс на перезагрузку войны. Нужно дать ВСУ дальнобойное вооружение для поражения целей внутри страны-агрессора России и усилить поддержку. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

"Да, я поддерживаю США в обучении (украинцев) внутри страны (в Украине). Из-за задержки и оружия из-за бездействия Белого дома мы потеряли темп. С самого начала администрация Байдена не вводила антироссийских санкций, не предоставили Украине оружие на раннем этапе, чтобы сдержать Путина. И теперь у нас есть шанс перезагрузить эту войну, поскольку у них есть оружие", - цитирует законодателя The Hill.

Также он уточнил, что нужно организовать передачу конфискованных российских активов Украине.

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"Вот чего он (президент Владимир Зеленский, - ред.) хотел больше всего: чтобы мы разыскали российские активы по всему миру. Возьмите деньги из суверенного богатства, фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится $300 млрд из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине", - отметил Грэм.

Также он добавил, что в вопросе помощи Украине нужно сделать выбор. ВСУ должны вернуть себе военный импульс уже этим летом.

"Либо мы будем помогать Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, дальнобойную артиллерию для поражения целей внутри России. Преследуйте активы Путина по всему миру. Перейдите в наступление. Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс", - подчеркнул Линдси Грэм.

Удары по России

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары ВСУ по России оружием Запада – главные новости по теме:

США сняли табу на удары Украины американским оружием по России. Администрация Байдена разрешила использовать вооружения в приграничье. Однако дальнобойные ракеты ATACMS украинская армия использовать по РФ не может.

Есть первые успехи применения Украиной оружия США по России, сказал советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Штаты разрешили бить своим оружием по приграничью из-за ситуации в Харьковской области.

Глава Кремля Путин не сможет "растоптать" Украину, сказал глава Пентагона Ллойд Остин. Он акцентировал внимание на том, что снятие табу на удары по России улучшит положение ВСУ и станет полезным для украинцев в будущем.

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