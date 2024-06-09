"Есть шанс перезагрузить войну": сторонник Трампа призвал США к решительности

Пришло время передать Украине истребители F-16, а американским инструкторам лучше готовить военных на украинской территории, считает Линдси Грэм.

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У Украины теперь есть оружие, появился шанс на перезагрузку войны - Грэм / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-я ОМБр

Украинских военных американцам лучше подготавливать на территории Украины. Решение о предоставлении помощи Киеву наконец-то принято, и теперь есть шанс на перезагрузку войны. Нужно дать ВСУ дальнобойное вооружение для поражения целей внутри страны-агрессора России и усилить поддержку. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

"Да, я поддерживаю США в обучении (украинцев) внутри страны (в Украине). Из-за задержки и оружия из-за бездействия Белого дома мы потеряли темп. С самого начала администрация Байдена не вводила антироссийских санкций, не предоставили Украине оружие на раннем этапе, чтобы сдержать Путина. И теперь у нас есть шанс перезагрузить эту войну, поскольку у них есть оружие", - цитирует законодателя The Hill.

Также он уточнил, что нужно организовать передачу конфискованных российских активов Украине.

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"Вот чего он (президент Владимир Зеленский, - ред.) хотел больше всего: чтобы мы разыскали российские активы по всему миру. Возьмите деньги из суверенного богатства, фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится $300 млрд из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине", - отметил Грэм.

Также он добавил, что в вопросе помощи Украине нужно сделать выбор. ВСУ должны вернуть себе военный импульс уже этим летом.

"Либо мы будем помогать Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, дальнобойную артиллерию для поражения целей внутри России. Преследуйте активы Путина по всему миру. Перейдите в наступление. Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс", - подчеркнул Линдси Грэм.

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