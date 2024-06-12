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Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине

Анна Косик
12 июня 2024, 18:19
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В ЕС рассматривают прекращение огня только при условии ликвидации вражеского режима на временно подконтрольных РФ территориях Украины. Об условиях Путина речь не идет.
Боррель, Путин
Боррель прокомментировал возможность прекращения огня после недавних заявлений Путина / Колаж: Главред, фото: pixabay, flickr

Глава страны-агрессора России Владимир Путин несколько дней назад рассказывал о намерении достичь "полной победы" на поле боя в Украине и собственном нежелании завершить эту войну. Однако ни наступление на Харьковщине, ни удары по энергетической инфраструктуре Украины об этом не свидетельствуют, считает представитель ЕС Жозеп Боррель.

На сайте Европейской службы внешних действий он написал, что из-за этого мир не рассматривает прекращение огня на выгодных РФ условиях. Это опасно как и для Украины, так и для Европы в целом.

"Очевидно, что Россия не готова к переговорам в духе доброй воли и могла бы воспользоваться любым прекращением огня для перевооружения, чтобы атаковать снова. Наративы России относительно мира вокруг мира являются лишь замаскированной попыткой легализовать свою войну за захват территорий", - отметил Боррель.

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Отмечается, что еще в 2022 году все доклады ООН с начала полномасштабного вторжения России свидетельствуют лишь о жестоких репрессиях оккупационных сил против населения Украины и системных нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях.

Поэтому мир не согласится то ли на прекращение огня, то ли на мир с Россией на ее условиях. В первую очередь, важно, чтобы эти решения были справедливыми в отношении Украины.

"Никто не желает мира больше украинцев. В то же время справедливые условия такого мира важны для Украины и для мира. Россия ведет неспровоцированную произвольную войну, исходя из своих имперских амбиций, тогда как Украина бьется в войне по необходимости, защищая собственное право на существование", - добавил высокий представитель ЕС.

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Обсуждение мира и окончания войны между Россией и Украиной

Ранее стало известно, что Саммит в Швейцарии с участием почти 100 стран мира, имеет целью начать обсуждение мирного процесса. Речь может зайти о переговорах с агрессором Россией.

О том, что страна-агрессор Россия может принять участие в конференции, которая состоится по итогам Саммита мира накануне заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны со страной-агрессором РФ. По его словам, это лишь даст паузу России перед новой войной.
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