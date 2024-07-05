Путин боится социального взрыва в РФ: Жданов описал одну из главных проблем Кремля

Человеческий ресурс в РФ еще есть, но Путин боится его задействовать - если сейчас в РФ объявят жесткую волну мобилизации, это спровоцирует социальный взрыв.

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Путин боится социального взрыва в РФ, отметил Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Страна-агрессор Россия вербует наемников на войну против Украины в десятках государств мира, ведь в РФ становится всё меньше и меньше желающих и добровольцев, которые имели бы желание участвовать в российской оккупационной армии.

Именно поэтому российскому диктатору Владимиру Путину выгодно воспользоваться помощью Северной Кореи, которая может отправить на подмогу российским оккупантам свои инженерные войска. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По словам эксперта, человеческий ресурс в РФ еще есть, однако Путин боится его задействовать, ведь если сейчас в России объявят жесткую волну мобилизации, то это может спровоцировать социальный взрыв.

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"Ресурс у России, по большому счету, есть, но Путин боится его задействовать. А желающих и добровольцев становится всё меньше и меньше. Объявить жесткую волну мобилизации на сегодня - это значит спровоцировать социальный взрыв. Если в 2022 году это обошлось просто гигантским, рекордным за 20 лет пребывания Путина у власти падением его рейтинга, то сегодня это будет социальный взрыв", - отметил Жданов.

Эксперт говорит, что именно поэтому сегодня российское командование в 21 стране мира вербует наемников для войны.

"В тюрьмах зэки закончились - в РФ закрыли 50 колоний (представьте, сколько заключенных Россия отправила на фронт)! Сейчас там шерстят женские колонии и начали вербовать на войну подследственных, то есть, если человек подписывает контракт, с него снимаются обвинения", - сказал он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что ситуация на фронте может ухудшиться - экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал 3 составляющие, чтобы сорвать планы РФ.

Также ранее сообщалось, что Россия "раскачивает" в Сети новые сроки окончания войны с Украиной. Российские спецслужбы через свои пропагандистские каналы "раскачивают" новые сроки окончания войны против Украины, ссылаясь якобы на слова министра обороны страны-агрессора Андрея Белоусова.

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