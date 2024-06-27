"Ситуация на фронте может ухудшиться": генерал назвал 3 составляющие, чтобы сорвать планы РФ

РФ может бросить на поле боя еще больше российских оккупантов. Украине нужны три составляющие, чтобы противостоять врагу.

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Генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал 3 составляющие, чтобы сорвать планы РФ/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Главред

Ситуация на фронте сейчас достаточно сложная, но если страна-агрессор Россия и вправду попытается сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине, то ситуация может еще ухудшиться.

Украине нужны три составляющие, чтобы сорвать планы России. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает OBOZ.UA.

Романенко прокомментировал, могла ли РФ сформировать еще одну общевойсковую армию, чтобы развернуть ее в Украине.

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"Об этом говорили аналитики, в том числе западные, а также представители разведок - россияне, возможно, формируют армию или даже две на 14 дивизий, 16 бригад. Они готовят личный состав, в этом году планируют набрать 300-400 тысяч, и с 1 апреля до 150 тысяч призывают на срочную службу", - отметил он.

По словам генерал-лейтенанта, эту информацию нужно проверять, но в потенциале такая возможность есть. Но вопрос в том, насколько российские оккупанты смогут это реализовать и как это будет выглядеть во времени.

"Это серьезные вопросы. Думаю, задача разведкам - нашей и союзников - отслеживать эту ситуацию. Сейчас на фронте у нас достаточно сложно. С учетом того, что противник будет добавлять войска, ситуация только ухудшится", - сказал Романенко.

Украине нужны 3 составляющие, чтобы сломать планы РФ

Генерал подчеркнул, что Украине нужны три составляющие, чтобы разрушить планы страны-агрессора России - быстрые и всеобъемлющие поставки западной военной помощи, эффективная работа отечественного военно-промышленного комплекса и мобилизация.

"Если наши союзники, прежде всего США, меняют свою концепцию поставок вооружений и начинают обеспечивать нас из своих резервов, если эти поставки осуществляются в широком и современном спектре и быстро, тогда может быть оптимизм относительно дальнейшего ведения боевых действий. Конечно, должен работать и наш военно-промышленный комплекс и выполняться наше домашнее задание по мобилизации. Поскольку нашим бригадам, которые воюют, не хватает подготовленных военнослужащих - даже тем, что находятся на линии соприкосновения", - отметил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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