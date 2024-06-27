ВСУ перешли в наступление в Часовом Яру и выбили врага: детали успешной операции

В ВСУ отметили, что не имея возможностей захватить город Часов Яр, россияне пытаются его уничтожить обстреливая термобарическими снарядами.

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ВСУ выбили российские войска из микрорайона "Канал" / Коллаж Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины успешно выбили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области. По состоянию на сейчас войск противника в указанном микрорайоне нет. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, за минувшие сутки, украинские воины смогли отбить 4 вражеские атаки, которые имели целью прорыв обороны ВСУ в районах населенного пункта Клещеевка и города Часов Яр. Кроме того, россияне продолжают активные штурмовые действия вблизи Ивановского для того, чтобы вытеснить Силы обороны Украины с занятых позиций.

"Оккупационные войска не оставляют попыток также продвинуться в направлении Часового Яра. Украинские защитники надежно держат оборону на данном участке и дают достойный отпор российскому агрессору", - сказал Волошин. видео дня

В то же время он подчеркнул, что противник не способен захватить город, поэтому использует тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" для обстрела и уничтожения Часового Яра.

"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр и наносят удары по городу и застройкам из тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк". Это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами", - пояснил Волошин.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Востоке - что известно о боях за Часов Яр

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты с начала апреля начали атаку на Часов Яр в Донецкой области с целью захвата или полного разрушения города, а также для перерезания основных линий снабжения украинских военных. Изначально россияне надеялись на быстрый захват города с минимальными усилиями, однако с каждым днем украинские военные оттесняли их дальше от Часового Яра, как пишет Forbes.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают наступление на Часов Яр в Донецкой области, но достигают лишь ограниченных успехов.

Вооруженные силы Украины осуществили контратаку под Часовым Яром и смогли выбить российские войска из микрорайона "Канал". Эту информацию подтвердил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

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