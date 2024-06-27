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Страна-союзник РФ тонко "уколола" режим Путина и сделала заявление по Украине

Андрей Ганчук
27 июня 2024, 16:38
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Армения сама была свидетелем разрушительных действий войны, поскольку столкнулась с этим на Южном Кавказе, сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Украина, Россия, Армения
Армения призывает к немедленному прекращению войны в Украине и уважает территориальную целостность стран - армянский МИД / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Армения призвала остановить развязанную Россией войну против Украины. Ереван поддерживает не только мир и стабильность, но и территориальную целостность стран. Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Как сообщает Новости-Армения, он сказал, что Армения "призывает к немедленному прекращению войны" и сама знает, к чему приводят военные действия.

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"Мы видели насильственное перемещение гражданского населения, таргетирование гражданских инфраструктур и так далее. Война всегда ужасна, мы категорически против войны, одновременно мы поддерживаем не только мир и стабильность, но и территориальную целостность стран", - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Армения выходит из зоны влияния РФ

Армения постепенно выходит из зоны влияния России. Ранее премьер Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, а секретарь Совбеза Армен Григорян обвинил Россию в поражении армян в нагорно-карабахской войне.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".
ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.
В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны не было бы", - сказал Григорян.

Отношения Украины и Армении – главные новости:

Армения – не союзник России в войне с Украиной, говорил премьер-министр Никол Пашинян. Он акцентировал внимание на том, что после распада СССР Россия, Украина и Беларусь признали границы своих стран на 1991 год.

В середине июня делегации Украины и Армении провели встречу, в ходе которой обсудили возможности для политического диалога и вопросы двусторонних отношений. Ереван представлял министр иностранных дел Мнацакан Сафарян.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности пути активизации политического диалога. В этом контексте собеседники отметили важность дальнейшего развития контактов на всех уровнях, а также необходимость реализации совместных проектов. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - подчеркнули в МИД Украины.

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