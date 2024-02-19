Союзник "обул" Путина: назвал Украину дружественной и указал России на границы

Армения не является союзником агрессора России в отношении Украины. Нужно придерживаться международного права, согласно которому страны бывшего СССР признают свои границы на 1991 год. Украинцы – дружественный для армян народ. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Как сообщает ArmenPress, он фактически сказал о том, что Армения не поддерживает российскую военную агрессию против Украины.
"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - дружественный нам народ", - сказал Пашинян.
Также он напомнил, что Алма-Атинская декларация, в которой страны бывшего СССР зафиксировали признание территориальной целостности друг друга, была подписана Украиной, Россией и Беларусью.
Никол Пашинян подчеркнул, что эта декларация подтвердила Беловежское соглашение, согласно которому Советского Союза больше нет, а страны признают суверенитет постсоветских государств.
Отношения Армении и России
Армения до недавних пор считалась одним из союзников России. Она входит в блок безопасности ОДКБ, где лидерство у Москвы, а на ее территории, в Гюмри, базируется 102-я российская военная базы Южного военного округа.
Отношения двух стран испортились в последние годы: Армения в 2020 и 2022 годах проиграла Азербайджану войну в Карабахе и утратила контроль над территорией. Путин фактически поприветствовал капитуляцию Еревана и заявил, что Карабах – территория Армении (что и соответствует международному праву. До 2022 года анклав удерживали под оккупацией армянские войска и подконтрольные им сепаратисты НКР).
В конце октября Армения в лице секретаря Совета безопасности Армена Григоряна приняла участие в консультациях на Мальте. Там Украина, страны Запада и Глобального Юга обсуждали завершение войны по сценарию Киева. Они обговаривали Формулу Зеленского.
С 1 февраля Армения "закрыла" въезд в страну для "ордероносца" Путина. Дело в том, что Ереван ратифицировал Римский статут, согласно которому страна должна выдавать лиц, которых Международный уголовный суд подозревает в преступлениях. Путину выдали ордер на арест за депортацию украинских детей, поэтому в случае приезда в Армению его могут арестовать.
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