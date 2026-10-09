Киев под угрозой энергоизоляции: почему свет отключают уже сейчас и что будет зимой

Удары по ТЭЦ и высоковольтным подстанциям лишают столицу достаточной собственной генерации, а тысячи киевлян уже ищут жилье в селах и за рубежом.

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Киев готовится к самой суровой зиме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

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Где планируют зимовать киевляне

Что мэрия говорит об эвакуации

Что именно вызвало жесткие отключения в Киеве

Как город готовится к заморозкам

Массовые российские обстрелы и угроза энергетической изоляции заставляют Киев готовиться к самой сложной зиме с начала полномасштабной войны, побуждая горожан искать убежище в селах и за рубежом. Главред собрал ключевые факты о состоянии столичного энергоузла, подготовке властей и настроениях киевлян накануне холодного сезона.

Перспектива тяжелой зимы и настроения киевлян

Усиление российских обстрелов Киева и перспектива очередной тяжелой зимы заставляют тысячи киевлян искать спасения за границей или в селах. Из-за угрозы жизни и здоровью жители столицы массово задумываются о выезде. Опросы показывают, что почти половина украинцев готовы покинуть свои дома в случае ухудшения условий. Об этом говорится в материале BBC.

Некоторые киевляне решают уезжать за границу ещё до наступления холодов. Мать двоих детей Мария Шостак собирает вещи и готовится покинуть свою квартиру в Киеве, вспоминая предыдущий опыт:

"Прошлой зимой в Киеве было очень тяжело. Были дни и недели, когда ситуация становилась невыносимой. Я начала думать, что больше не переживу ещё одну такую зиму".

Женщина отмечает, что ситуация кардинально изменилась в конце лета:

"Всё изменилось в конце августа - начале сентября, когда Киев начали атаковать круглосуточно. Раньше беспилотники и ракеты перехватывали где-то на окраинах города. Теперь это происходило в центре, прямо над нашими головами".

Спасая четырёхлетнего Артура и двухлетнюю Киру, Мария планирует провести зимние месяцы в египетской Хургаде, отмечая:

"Я совсем не чувствую себя в безопасности в Украине".

Отключение света в Киеве прошлой зимой / УНИАН

По данным сентябрьского исследования компании Gradus, 40% украинцев задумывались о переезде в случае дальнейшего ухудшения условий жизни. 35% респондентов не планируют менять место жительства, а 25% ещё не определились.

Основательница и генеральный директор Gradus Евгения Близнюк объясняет:

"Люди задумываются о совокупности факторов, вызывающих стресс. Речь идет не только об электроэнергии и отключениях света, как прошлой зимой. Россияне атакуют крупные логистические центры, а это означает, что население беспокоится из-за поставок товаров и наличия продуктов питания зимой".

Причиной для отъезда становится и неврологическое состояние детей из-за регулярных взрывов. Киевлянка Ирина вспоминает условия прошлого года:

"Иногда у нас неделями не было отопления, а температура в квартире составляла ноль или пять градусов. Поэтому находиться здесь с маленьким ребенком, который постоянно болеет, было ненормально".

После двух ракетных ударов недалеко от дома у её трёхлетней дочери развилось тревожное расстройство. Ирина планирует уехать в Польшу и работать удалённо, отмечая:

"Наш президент говорит, что из Киева лучше уехать, потому что это цель номер один".

Другим вариантом для горожан становится временный переезд в сельскую местность. Киевлянка Елена Конопля выбрала коттедж в двух часах езды от столицы:

"Я решила, что лучшим вариантом будет небольшая деревня без заводов, каких-либо (складов) и железнодорожных станций - всего того, что может стать целью для россиян".

Благодаря газовым конвекторам, запасу дров и интернету она планирует работать удаленно вместе со своей пожилой матерью.

"После нескольких ночей здесь, когда я могу спать - просто спать, без взрывов и сирен - я чувствую себя лучше. Я могу работать, писать свои статьи, чувствую себя хорошо", - делится Елена.

Заявления властей и меры безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко / Скриншот YouTube

Мэр Киева Виталий Кличко отметил в комментарии французскому агентству France-Presse, что столица находится в "очень драматической ситуации", а атаки "разрывают Киев на части". В то же время он подчеркнул, что не будет призывать к полной эвакуации:

"Это цель Путина... лучший для него сценарий - чтобы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и нашу страну".

Однако мэр подтвердил необходимость временного выезда при наличии такой возможности:

"Как бы хорошо мы ни подготовились, если противовоздушная оборона не сработает, мы можем оказаться в очень сложной ситуации".

Для защиты гражданского населения власти обустраивают места в санаториях на окраинах города для пожилых людей и матерей с детьми. Также вокруг Киева построено около 15 малых электростанций в бункерах с противодроновой защитой.

В то же время Евгения Близнюк (Gradus) отмечает, что массового отъезда может не произойти из-за привязанности людей к работе и школам:

"Они будут откладывать это решение до тех пор, пока условия жизни не станут действительно невыносимыми".

Причины дефицита света и сетевые риски

Владимир Омельченко / Коллаж: Главред

Как рассказал на своей странице в Facebook директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, нынешние жесткие ограничения электроснабжения в столице обусловлены в первую очередь сетевыми ограничениями, а не только общим дефицитом генерации.

По его словам, систематические удары по Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольской ТЭС усугубляют зависимость региона от внешнего энергоснабжения. Эксперт отметил, что одновременные обстрелы высоковольтных подстанций создают риск энергетической изоляции Киева: собственной генерации недостаточно, а возможность передавать ток из системы ограничена.

Омельченко подчеркнул, что среди критически важных задач - ускорение развития распределенной генерации. В августе КГГА сообщала о 60–65 МВт построенных когенерационных мощностей с планом довести их до 200 МВт к концу года. Впрочем, как подчеркнул специалист, при пиковой зимней нагрузке Киева в 2000 МВт это покрывает лишь небольшую долю потребностей столицы.

Прогноз по теплоснабжению и тепловым зонам

Сергей Сухомлин / Фото: УНИАН

Бывший глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью "Украинской правде" заявил, что столице будет значительно сложнее пережить зимний период, чем городам, которые готовились к ударам годами:

"Киеву будет сложнее, намного сложнее".

По словам экс-главы агентства, ситуация в районах города различается в зависимости от источников тепла:

Зона Дарницкой ТЭЦ: К 1 января здесь построят более 300 МВт децентрализованной тепловой генерации. В случае остановки ТЭЦ это позволит поддерживать в домах температуру на уровне 14–16 градусов при морозах до -15 °C.

К 1 января здесь построят более 300 МВт децентрализованной тепловой генерации. В случае остановки ТЭЦ это позволит поддерживать в домах температуру на уровне 14–16 градусов при морозах до -15 °C. Зона ТЭЦ-5: Ситуация остается более сложной, поскольку полноценной замены этих мощностей пока нет.

"Что касается зоны ТЭЦ-5, здесь действительно есть вопросы. Решения есть, но их нужно просто взять и реализовать", - подчеркивает Сергей Сухомлин.

Он подчеркнул необходимость защиты насосных групп, ведь остановка канализации или водоснабжения автоматически приведет к остановке тепловой генерации. Для успешного прохождения сезона необходимы быстрые решения по привлечению частных инвесторов в строительство газопоршневых станций:

"Здесь нужны политические решения и готовность брать на себя ответственность".

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Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей - крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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