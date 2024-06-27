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Все в дыму: РФ ударила по жилым домам и общежитию харьковского университета

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2024, 16:19
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Российские оккупанты уничтожили один из корпусов харьковского высшего учебного заведения.
удар по Харькову
Россияне ударили по университету в Харькове / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты ударили по Харькову КАБами. Это подтвердили мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что россияне ударили по высшему учебному заведению.

"Враг снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов высшего учебного заведения Харькова", - написал Терехов.

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Впоследствии он уточнил, что удар был не по корпусу учебного заведения, а по району жилой застройки. В то же время известно, что пострадало общежитие одного из вузов.

"Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены ... Информации о погибших не поступало", - написал Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что россияне ударили по Киевскому району города.

Позже он отметил, что в результате удара все же были повреждены корпуса высшего учебного заведения. Взрывной волной были разбиты окна в двух корпусах. В этих помещениях пострадавших нет.

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в том числе по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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