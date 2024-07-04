Ударит +40: в каких областях Украины скоро будет очень жарко

Высокие температуры воздуха продержатся всю следующую неделю, предупредила синоптик.

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Погода в Украине - ударит +40/ unsplash.com

Погода в Украине на этой и следующей неделе будет очень жаркой, температура воздуха местами будет подниматься даже до +40 градусов по Цельсию.

При этом жарче всего будет в южных, восточных и во многих центральных областях. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Сильная жара будет продолжаться в Украине всю следующую неделю. Максимальная температура воздуха составит +33...+37 градусов, на юге, востоке и во многих центральных областях +35...+39, местами вероятно до +40 градусов. Будет доминировать сухая погода с высокой пожарной опасностью", - отметила Диденко.

Погода в Украине 5 июля

Синоптик рассказала, что в пятницу, 5 июля, во многих регионах Украины также будет жарко. В западных областях ожидается температура воздуха на уровне +23...+27 градусов. Местами будут идти кратковременные грозовые дожди.

На севере Украины завтра днем будет температура +24...+29 градусов. Есть вероятность локальных дождей.

В центре существенных осадков не прогнозируется. Днем ожидается +25...+30, на Днепропетровщине до +33...+35 градусов.

На юге Украины воздух прогреется до +29...+33 градусов, на Запорожье до +35 градусов.

Жарче всего будет на востоке Украины - максимальная дневная температура там составит +33...+37 градусов. Вечером в пятницу в восточных областях могут пройти дожди с грозами.

Погода в Украине 5 июля/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 5 июля

В Киеве 5-го июля предполагается температура воздуха на уровне +25...+26 градусов. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя, отмечает синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине на выходные

В выходные, 6 и 7 июля, в Украине будет сухо и солнечно. Сильная жара ожидается на востоке, юге и в центре - там может быть температура воздуха +32...+37 градусов. На западе температура составит +26...+32 градуса. На севере в течение субботы-воскресенья будет +28...+32 градуса.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит рекордная температура до +40 - синоптик предупредила об опасной погоде. Жаркая погода накроет всю страну, при этом осадков будет мало.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет беспощадная жара до +41 градусов - синоптик назвал опасные даты. На следующей неделе в Украине будет очень жарко. Выше всего столбики термометров с 8 июля поднимутся на юге.

Напомним, страну накрыл почти 7-балльный шторм - магнитная буря сильно затягивается. Ожидается, что она продлится целых 10 дней.

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