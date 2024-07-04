Украину накроет беспощадная жара до +41°: синоптик назвал опасные даты

На следующей неделе в Украине будет очень жарко. Выше всего столбики термометров с 8 июля поднимутся на Юге.

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Погода на неделю - Украину накроет беспощадная жара / pixabay.com

Погода в Украине на следующей неделе будет экстремально жаркой - синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +41 градуса.

Как пишет метеоресурс Tropical Tidbits, пик температуры ожидается 8, 10 и 12 июля.

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Выше всего столбики термометров с 8 июля поднимутся на Юге. В восточных регионах воздух раскалится до +39. В центре температура воздуха составит +35 градусов, на Западе - до +31.

В этот же период прогнозируют еще и мощные магнитные бури.

Украину накроет сильная жара / tropicaltidbits.com

Погода в Украине - прогнозы

4 июля в Украине будет тепло, местами погода штормовая. Синоптики предупредили о дождях и грозах во многих областях Украины. Кроме того, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук прогнозировала, что погода в Украине в июле будет жаркой. В некоторых регионах температура воздуха даже будет достигать +40 градусов, такие температурные показатели особенно возможны в центре и на юге Украины.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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