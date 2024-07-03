Ударит рекордная температура до +40: синоптик предупредила об опасной погоде

Жаркая погода накроет всю страну, при этом осадков будет мало.

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Погода в Украине - ударит рекордная температура до +40/ фото: УНИАН

Погода в Украине в июле будет жаркой, а в отдельных регионах даже будут условия для засухи.

В некоторых регионах температура воздуха даже будет достигать +40 градусов, такие температурные показатели особенно возможны в центре и на юге нашего государства. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук, сообщает NV.

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Она отметила, что в ближайшее время не стоит ожидать ослабления жары. Июль будет жарким.

"К сожалению, существенного облегчения мы наблюдать не будем - пока ожидаем довольно жаркий июль", - отметила Ганчук.

По ее словам, самые низкие температуры в ближайшее время будут на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях - там столбики термометров будут показывать от +20 до +29 градусов. А вот на севере и в большинстве центральных областей будет +29...+34 градуса.

"Самым жарким будет оставаться юг и восток, а также Днепропетровская и Кировоградская области: здесь будут фиксироваться значения более +30 градусов днем, а в отдельных местах и более +35", - предупредила синоптик.

При этом она уточнила, что когда температура воздуха превышает +35, это считается сильной жарой, опасной для здоровья людей.

Ганчук отметила, что вероятность дождей есть, однако поле высокого давления и антициклоны с запада и востока одновременно сдерживают циклоны с севера и юга. По словам синоптика, по Украине до пятницы включительно ожидаются кратковременные ливневые дожди, но очень локальные. 3-4 июля они будут преимущественно на западе, а 5 июля частично также на юге и левобережной части страны.

"Начало следующей недели у нас будет очень жарким, а в середине недели температура будет приближаться к +40, особенно это касается центра и юга нашей страны", - обратила внимание синоптик.

Она отметила: уже очевидно, что июль будет жарче нормы, стоит быть готовыми к температурным рекордам.

"По крайней мере в течение первых двух недель июля мы, к сожалению, не сможем избавиться от жары. Есть вероятность, что в конце следующей недели поступит незначительное облегчение, то есть снижение температуры и дожди", отметила Ганчук.

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Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что украинские регионы накрывает новая буря. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет дождливая погода.

Также ранее сообщалось, что началась невероятно сильная магнитная буря - Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм. Эта магнитная буря может негативно сказаться на здоровье человека.

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