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"Возможно, война приближается к концу": профессор удивил прогнозом

Мария Николишин
6 июля 2024, 02:45
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Ключевым вопросом является то, заинтересован ли закончить войну российский диктатор Владимир Путин, говорит Грицак.
'Возможно, война приближается к концу': профессор удивил прогнозом
Война против Украины может приближаться к концу, поскольку "большие игроки" в мире хотят ее закончить / коллаж: Главред, фото: Википедия, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Война страны-агрессора России против Украины может приближаться к концу, поскольку "большие игроки" в мире хотят ее закончить. Об этом заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

"Сейчас все чаще появляются сценарии завершения войны, которые предполагают потерю территорий Украины. И само появление такого количества сценариев говорит, что, возможно, война приближается к концу, потому что есть заинтересованность крупных игроков её закончить", - сказал Грицак.

По его словам, ключевым вопросом является то, заинтересован ли закончить войну российский диктатор Владимир Путин, ответа на него пока нет.

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"Но я предполагаю, что идет игра на повышение ставок", - отметил профессор Украинского католического университета.

Кто такой Ярослав Грицак?

Ярослав Иосифович Грицак - украинский историк и публицист. Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета во Львове. Директор Института исторических исследований Львовского национального университета им. И.Франко, гость-профессор (1996-2009) Центральноевропейского университета в Будапеште, первый вице-президент (1999-2005) Международной ассоциации украинистов. Главный редактор научного ежегодника "Украина модерна", член редакционной коллегии журналов Ab Imperio, Judaica Ukrainica, "Критика", Slavic Review, член наблюдательного совета журнала Harvard Ukrainian Studies. Почетный профессор НаУКМА.

Преподаватель курсов "История Украины" и "Большие книги" в Украинской академии лидерства и онлайн-курса "Избранные вопросы европейской истории" на платформе Prometheus.

Имеет более 500 научных публикаций на историческую тематику. Известен также своими публицистическими произведениями, сообщает Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал, если в войну на стороне России вступит КНДР, может ли это быть основанием для того, чтобы на стороне Украины начали воевать военнослужащие других европейских стран, которые уже заявляли о готовности предоставить свои войска.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что война может завершиться тогда, когда Путин будет нести настолько непоправимые потери, что даже в среднесрочной перспективе у него не будет возможности оправиться.

В то же время, президент Владимир Зеленский убежден, что уже в этом году можно заставить страну-агрессора Россию прекратить войну против Украины.

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