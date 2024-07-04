Сроки завершения войны: известно, какой месяц станет решающим для Украины

Если у Путина есть ресурс, то он будет дальше пытаться продвигать свою повестку дня, говорит Владислав Селезнев.

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Селезнев назвал судьбоносный месяц для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Война может завершиться тогда, когда Путин будет нести настолько непоправимые потери, что даже в среднесрочной перспективе у него не будет возможности оправиться. Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.

"Сейчас примерно до тысячи человек прибывает в российскую армию ежесуточно. С учетом уровня потерь 1000-1200 в сутки, тенденция достаточно медленно идет к уменьшению российского оккупационного контингента, задействованного в пределах так называемой СВО", - говорит эксперт.

По его словам, если у Путина есть ресурс, то он будет дальше пытаться продвигать свою повестку дня.

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"Он грезит о возвращении Трампа в Овальный кабинет, надеясь договориться с ним на приемлемых для себя условиях. Поэтому, когда наш президент говорит, что все мы вместе можем остановить Путина, он обращается не только к украинской аудитории, но и к мировому сообществу. Но примут ли такие предложения наши западные партнеры - есть сомнения. Поставка вооружения и военной техники - этот процесс затягивается. У нас сейчас наготове несколько бригад, которые готовы вступить в бой, но нет вооружения и военной техники", - отмечает Селезнев.

Он добавляет, что сроки завершения войны также зависят от выборов в США.

"Я думаю, что война четко определится относительно своих временных показателей в ноябре этого года, когда завершатся избирательные гонки в США и станет понятно о том, кто будет следующим хозяином Овального кабинета", - подытожил эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он потенциально готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план.

В то же время, Институт изучения войны предполагает, что российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет одержать победу в войне против Украины, если будет затягивать боевые действия на неопределенное время.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб считает, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну РФ против Украины "одним телефонным звонком", поскольку зависимость России от Китая очень велика.

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