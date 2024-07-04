'Сравнивают с землей': Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

В Часовом Яру россияне несут большие потери, хотя и не прекращают наступление на этом направлении.

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Гетман рассказал об отправке войск КНДР в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что россияне перебросили в Часов Яр большое количество живой силы и техники.

"Россияне перебросили в Часов Яр большое количество живой силы и техники, используя авиацию и сравнивая его с землей. Держать оборону в разрушенном городе еще хуже, чем где-то в поле. Еще месяц назад в ГУР предполагали, что вполне возможно, что нам придется отходить с этой позиции. Потому что силы и средства, которые россияне там используют, значительно превосходят наши возможности", - отметил Гетьман.

По словам майора запаса НГУ, в Часовом Яру россияне понесут большие потери, передает "Еспресо".

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"Понятно, что отходить от города не хотелось бы, это господствующая высота. Город трудно штурмовать, но есть предел возможностей. Предполагаем, что возможно нам придется отойти из Часового Яра, учитывая мощность российских атак, мясные штурмы, количество КАБов, ФАБов, снарядов. Если и дальше будет продолжаться такая интенсивность боевых действий, то туда надо подводить резервы, а резервов не хватает", - добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что оккупанты разрушили позиции ВСУ - украинские защитники отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Назар Волошин заявил, что "Микрорайон "Канал", в который враг зашел, удерживать было не целесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих.

Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ, однако у бойцов большая нехватка оружия. Аналитики сообщили, что Украина решает кадровые проблемы и формирует новые бригады, но запоздалые поставки западного вооружения, скорее всего, не позволят оснастить все эти новые бригады.

Военные ВСУ заявили о критической ситуации, ведь россияне массово суют на Часов Яр. В 24 отдельной механизированной бригаде сообщили, что сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру в Донецкой области. Армия РФ атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил новое наступление ВСУ, но с оговоркой. Он также опроверг тезис, мол, ситуация на фронте дошла до "тупика". По словам президента, силы ВСУ на сейчас лучше укомплектованы людьми, чем несколько месяцев назад.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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