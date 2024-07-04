"Позиции ВСУ были разрушены": детали отхода защитников из микрорайона "Канал" в Часовом Яру

Защитники Украины отошли, чтобы занять более выгодные позиции, однако российские оккупанты продолжают давить.

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ВСУ отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

Украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру и заняли более выгодные позиции.

Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что удерживать этот микрорайон было нецелесообразно - это угрожало жизни и здоровью украинских воинов, которые борются против врагов на этом участке.

"Микрорайон "Канал", в который враг зашел, удерживать было не целесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции", - рассказал он. видео дня

В то же время Волошин отметил, что российские захватчики не прекращают своих активных боевых действий и пытаются полностью захватить Часов Яр.

"У оккупантов есть какие-то определенные дедлайны, которые они не могут выполнить несколько уже месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытка их есть повесить свое триколорное тряпье", - отметил Волошин.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация в Часовом Яру - последние новости

Ранее сообщалось, что российские захватчики полностью оккупировали микрорайон "Канал" (штабное название "Новый") в городе Часов Яр Донецкой области, при этом они буквально стерли его с лица земли. Об этом сообщили в DeepState.

Также захват микрорайона "Канал" в городе Часов Яр подтвердил командир тактической группы "Реванш" ВСУ Богдан Ходаковский. Ходаковский добавил, что ВСУ должны организовать контрнаступательные действия и вернуть утраченные стратегические позиции.

В DeepState назвали причину, почему ВСУ вышли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. В DeepState отметили, что дальнейшее удерживание руин микрорайона "Канал" в Часовом Яру привело бы к значительным потерям со стороны Сил обороны Украины.

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