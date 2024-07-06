Путин озвучил жесткое требование по захвату новых территорий Украины - Маломуж

Многие страны и сама Москва говорят о переговорах с Украиной. Диктатору Путину нужно для этого процесса больше аргументов, поэтому он поставил новую задачу.

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Путин поставил новую задачу перед армией и командованием РФ/ Коллаж: Главред, фото: flickr

На закрытой коллегии Минобороны РФ российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупационной армии уже в ближайшие дни продвинуться не только на Торецком направлении и захватить город Часов Яр, но и в перспективе выйти на границы всей Донецкой области. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Путин выдвинул жесткое требование - либо произойдут кадровые изменения в составе вооруженных сил, прежде всего в генштабе РФ, либо они выполнят задачу по захвату новых территорий", - отметил Маломуж.

Такое решение Путина могло быть спровоцировано тем, что он хочет иметь больше аргументов для переговорного процесса с Украиной. Именно поэтому оккупационные войска РФ сейчас более агрессивно проводят наступательные операции.

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"Поэтому Часов Яр является одной из важных точек, ведь его захват может лишить нас тактической инициативы по уничтожению врага в этом секторе. Торецкое направление - еще один регион, где они могут действовать с разных сторон, развивая ситуацию не только в пределах ближайших населенных пунктов, но и на стратегическом уровне. Бойцы 24-й бригады имени короля Даниила рассказывают, что продолжаются тяжелые бои. Враг значительно увеличил свои силы, в частности профессиональными подразделениями. В то же время враг использует и зеков, которые идут в первых рядах", - добавил экс-глава Службы внешней разведки.

Относительно ответа ВСУ на агрессивные действия врага - Силы обороны сейчас бьют по оккупантам мощным огнем и маневрируют, переходя на лучше укрепленные позиции. Готовили они их месяцами. Это, собственно, и позволяет удерживать позиции и уничтожать вражеские резервы.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Наступление российских оккупантов - что известно

Напомним, войска РФ пытаются накопить свои силы на одном из направлений. Речь идет о Выимке, что в Донецкой области к северу от Бахмута и к востоку от Краматорска.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области одним из самых сложных направлений является Торецкий. Там у украинских защитников возникли трудности, особенно в районе Юрьевки и Нью-Йорка, а враг активно этим пользуется.

Российские оккупанты усилили свою активность на восточном направлении и при этом проводят отвлекающие действия на юге и севере. Однако у врага недостаточно резервов.

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