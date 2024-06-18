"Пройдем, восстановим мир": Кулеба рассказал, как Украина заставила нервничать Кремль

Недавно проведенный Саммит мира в Швейцарии окончательно определил стретегию Украины к достижению мира, что изрядно обеспокоило страну-агрессора Россию.

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Избранный путь Украины к миру нагоняет злость и панику в Кремле / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, flickr

Достижение мира в Украине будет происходить только в интересах страны, несмотря на давление третьих сторон. Это, конечно, не устраивает страну оккупантов Россию, однако Путину не оставляют выбора.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебав эфире телемарафона, сегодня лидер агрессорки РФ Путин не хочет мира и "нет никаких сигналов об обратном", поэтому у Украины нет места для уступок оккупантам.

Поспособствовало такой позиции Украины и проведение Саммита мира. Там было решено, что установление мира будет строиться на принципах международного права, устава ООН и интересах Украины.

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"Это не простой процесс, я не буду этого скрывать, у нас впереди трудный путь. Но важно, что мы идем именно этим путем. Не путем уступок агрессору под давлением третьих сторон, а путем продвижения и жесткой защиты своих национальных интересов", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Формула мира была "зацементирована" в Швейцарии и поэтому сейчас "очень нервничают в Кремле. Хотя она предусматривает непростой путь к миру, однако восстановить его Украине, по мнению министра, точно удастся.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Заявления после Саммита мира в Швейцарии

Напомним, на следующий прогнозируемый Саммит мира, который будет касаться пути окончания войны в Украине, могут пригласить представителей России. В частности, представителям страны-агрессора могут передать план, который Украина наработала совместно с другими странами на саммите.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что выяснят информацию об отзыве подписей Ираком и Иорданией под декларацией Саммита мира. Украина будет связываться со Швейцарией для уточнения списка подписантов декларации Глобального саммита мира.

В США заявили, что условия прекращения войны, которые озвучил Владимир Путин, в частности относительно разоружения Украины и передачи под контроль России нескольких ее областей противоречат здравому смыслу и уставу ООН.

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