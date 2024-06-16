Почему нельзя допустить мнимого мира в Украине: у Зеленского сделали заявление

Украине нужен устойчивый мир, которого можно добиться только путем поражения страны-агрессора России в войне, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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У Путина используют временный мир, чтобы перевооружиться и снова напасть - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Настоящий мир в Украине не может быть достигнут путем уступок агрессору. Россия должна потерпеть поражение, только так удастся избежать фиктивного перемирия. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Следует помнить, что настоящий мир не может быть достигнут ценой уступок агрессору, которые только разжигают его аппетит. Иначе - только путь к катастрофе", - написал он в своем Telegram-канале и назвал пять факторов, почему нужно нанести поражение РФ

Россия снова нападет, если не будет наказана

Как полагает Подоляк, после фиктивного достижения мира Россия в любой момент может возобновить боевые действия, поскольку на данный момент нет никаких гарантий, которые помешали бы ей это сделать. И она нападет, если не будет наказана за свои массовый преступления и нарушения международных правовых норм.

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РФ получит стратегическое преимущество

Если будет перемирия, у России появится стратегическое преимущество, и на глобальных рынках россияне будут действовать еще более жестко.

"Точно сформирует активную сеть стран-провокаторов, которые начнут более активно дестабилизировать регионы. Кремль также использует это время для перевооружения и подготовки к новому этапу агрессии или агрессий", - добавил чиновник.

Временное перемирие утвердит "право сильного"

Временное перемирие установит оккупацию со стороны РФ части украинских территорий и утвердит в мировом порядке право оккупанта аннексировать их военным путем. Россия накачает эти территории оружием.

"А "право сильного" и "право на захватническую войну" станут ключевыми элементами внешней политики", - полагает Подоляк.

Отказ Украины от НАТО

Если "перемирие" будет достигнуто именно таким путем, оно будет предполагать отказ Украины от интеграции в Североатлантический альянс.

"Это даст РФ надежду и возможность удерживать Украину в своей орбите влияния. И это лишает всякого смысла такие концепции, как "суверенитет" и "субъектность". Это абсолютный нонсенс для современного мира", - объясняет Подоляк.

Настоящий мир – восстановление территориальной целостности Украины

Также он акцентировал внимание на том, что настоящее восстановление Украины в территориальном, инфраструктурном и гуманитарном плане возможно только при условии восстановления Киевом контроля над оккупированными землями.

Временный мир не остановит страдания украинцев, не даст возможности беженцам вернуться домой и не привлечет инвесторов.

"Еще раз: миллионы граждан, у которых прямо сейчас Россия ворует имущество, жилье, бизнесы, не смогут вернуться", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Новый ультиматум Украине от Путина – главные новости по теме:

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Зеленский разнес "мирное предложение" Путина – президент Украины сравнил кремлевского руководителя с Гитлером. Украинский гарант подчеркнул, что замороженной войны не будет.

Путин неадекватно оценивает реалии, сказал Михаил Подоляк. По его словам, различные "предложения России" не отвечают здравому смыслу. Такая риторика оскорбительна для международного права.

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