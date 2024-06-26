Выгодная и опасная: известно, как ситуация в Дагестане повлияет на Путина

Можно предположить, что при слишком резкой реакции российских властей ситуация способна перерасти в религиозные протесты внутри РФ, говорит Данилов.

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Как ситуация в Дагестане повлияет на позиции Путина / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serge.danylov, скриншот YouTube

В интервью Главреду заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал, как ситуация в Дагестане влияет на позиции Путина.

Он отметил, что с одной стороны, она выгодна Путину.

"Люди не очень любят теракты. Независимо от ваших взглядов, вы слышите выстрелы, ваша жена или мать на улице, вы за них переживаете, то есть проецируете ситуацию на свою семью. Поэтому здесь действия силовиков, наоборот, могут встретить поддержку", - говорит Сергей Данилов. видео дня

Он также добавляет, что с другой стороны, напряжение с мусульманскими мигрантскими ячейками не исчезает.

"На них начинают давить, держать в нечеловеческих условиях - фактически их репрессируют и заставляют идти на войну против Украины. Такие теракты служат образцом того, что и так можно, и открывают поле для людей с, возможно, небольшой фантазией, но глубоким чувством обиды на несправедливость со стороны властей РФ по отношению к ним. А это может иметь повторение", - подчеркивает замдиректора Центра ближневосточных исследований.

По его словам, можно предположить, что при слишком резкой реакции российских властей ситуация способна перерасти в религиозные протесты внутри РФ.

"До этого еще рано, но шанс есть, хотя и не стопроцентный", - подытожил Данилов.

Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

Теракты в РФ - последние новости

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дагестане на улицах городов вспыхнули боевые действия, в результате чего есть погибшие и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе продолжались бои между силовиками и вооруженными нападающими, которые атаковали синагогу и православную церковь.

Ранее под Москвой произошел кровавый теракт. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

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