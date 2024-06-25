Человек, который (не)контролирует все: как Путин может использовать ситуацию в Дагестане

Поиск украинского следа в бойне в Дагестане оказался неэффективным и дискредитирует власти РФ, заявил Сергей Данилов.

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Путину надо представлять себя как "отца-защитника всех россиян" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Путин может использовать ситуацию в Дагестане для усиления репрессий, представляя себя единственным защитником во времена нестабильности. Российский диктатор пытается выглядеть "отцом-защитником всех россиян", который контролирует все. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Поиск украинского следа оказался не очень эффективным и, наоборот, дискредитирует власть РФ. Ведь даже Рогозин начинает говорить, мол, не надо приплетать украинцев к внутренним проблемам. Так же, как и российские националисты - они хоть и говорят, что это инспирировано Западом, но по крайней мере не Украиной", - пояснил эксперт.

Данилов отметил, что российские власти могут подавать Путина как защитника межнационального мира, благосклонного ко всем конфессиям и этническим группам, и выставлять общим врагом исламских террористов. Этот месседж россияне пытались донести до Запада после событий в "Крокусе", но тогда он не сработал. Однако такие попытки могут продолжаться.

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"Путин может использовать это для репрессий (хотя, казалось бы, куда дальше), чтобы представлять себя как единственного защитника в ситуации, когда все разваливается. Ведь Путин обещал стабильность, а вместо этого ситуация совсем другая, поэтому ему надо представлять себя как "отца-защитника всех россиян", как человека, который контролирует все", - отметил Данилов.

Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дагестане на улицах городов вспыхнули боевые действия, в результате чего есть погибшие и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе продолжались бои между силовиками и вооруженными нападавшими, которые атаковали синагогу и православную церковь.

Также 23 июня в результате действий дагестанских ополченцев в Махачкале и Дербенте были ликвидированы более 15 сотрудников российской полиции. Кроме того, погибли несколько гражданских, включая священнослужителя православного храма.

Ранее под Москвой произошел кровавый теракт. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

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