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Действовали классически: эксперт назвал зачинщиков погромов в Дагестане

Яна Ставская
3 ноября 2023, 22:43
Группа Шойгу, Рогозина и Нарышкина могла спровоцировать протесты в Дагестане, считает эксперт Клочок.
Действовали классически: эксперт назвал зачинщиков погромов в Дагестане
Дагестаном прокотилась волна антиеврейских протестов / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Антиеврейские погромы в Дагестане были "абсолютно управляемы" из Кремля, уверен политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

В интервью Главреду Клочок отметил, что сегодня фактически всеми процессами в России руководит определенная группа силовиков под предводительством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и главы администрации президента РФ Антона Вайно.

"В эту группу, по разным данным, также входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. К тому же, среди них есть довольно интересная фигура специального представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Юрий Чайка, который фактически отвечает за весь Северный Кавказ", - ответил Клочок.

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По его словам, именно эта группа, очевидно, спровоцировала акции протеста в Дагестане, потому что действия протестующих очень подозрительны, ведь им никто не оказывал сопротивления.

Эта картинка создавалась ФСБ для того, чтобы показать ХАМАС, что и в России тоже есть акции протеста.

"Совершенно логично, что на фоне массовой поддержки Палестины арабским миром, мусульмане Северного Кавказа выступили якобы естественно. Да, есть недовольные, однако появление самой информации о том, что якобы в гостинице проживают евреи, не случайно. Ее распространял один из телеграмм-каналов, который называют приближенным к бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву, после чего его обвинили в том, что якобы именно он подогревал протесты. То есть для того, чтобы спровоцировать протест, спецслужбы сработали абсолютно классически", - объяснил эксперт.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Погромы в Дагестане

29 октября россияне устроили антисемитские акции в Дагестане. Разъяренная толпа в течение нескольких часов "штурмовала" аэропорт республики в попытке помешать израильтянам высадиться на территории России.

В Росгвардию, оказывавшую малейшее сопротивление, летели камни, россияне прорвались на взлетно-посадочную полосу и проверяли самолеты на наличие евреев в салонах. Местные СМИ писали про одного погибшего копа.

Президент Владимир Зеленский, который сам неоднократно подвергался травле со стороны Путина из-за своих еврейских корней, заявил, что "культура ненависти к другим нациям распространена в России, и ее пропагандирует даже государственное телевидение".

Российские спецслужбы сразу обвинили украинцев в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам.

США назвали "абсурдом" обвинения Россией украинских спецслужб в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам в Дагестане.

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война в Украине Дагестан война России и Украины Валерий Клочок
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