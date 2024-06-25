США думают об отправке в Украину военных подрядчиков: как это поможет ВСУ

Присутствие американских специалистов, прежде всего, ускорит ремонт западного вооружения - его не придется отправлять за границу.

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Отправка американских военных в Украину Байденом даже не обсуждается / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/usarmy

Белый дом близок к отправке в Украину американских военных подрядчиков. О готовящемся решении о снятии существующего запрета пишет CNN со ссылкой на четырех чиновников США.

Как пишет издание, это будет еще один значительный сдвиг в политике команды Байдена по войне в Украине, так как Вашингтон желает дать ВСУ военное преимущество перед Россией.

Но решений на этот счет пока еще "никаких не принято" и любые выводы "преждевременные", отмечают собеседники журналистов.

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В случае позитивного решения Пентагон сможет предоставлять контракты американским оборонным компаниям работать на территории Украины. По идее это должно ускорить обслуживание вооружения, переданного ВСУ Западом, в том числе самолетов F-16.

В свою очередь, компании должны будут обеспечить своим сотрудникам безопасность и снизить риски, связанные с действиями России.

Запрет решили пересмотреть в связи с продвижением России на поле боя и застопорившейся в Конгрессе помощью.

Компании, претендующие на контракты, должны будут разработать надежные планы снижения рисков для снижения угроз своим сотрудникам, сказал чиновник.

По словам собеседников, такого присутствия американских специалистов, как в Ираке или в Афганистане, не будет. Сперва ожидается отправка "от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков".

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Военная помощь США - Белый дом снял красные линии

После проблем с утверждением новой помощи Украине Конгрессом и успехах российской армии Администрация Байдена сняла ряд ограничений, до этого бывших "красными линиями".

Весной Вашингтон наконец-то отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Затем Америка на фоне наступления РФ в Харьковской области разрешила бить ее вооружением по граничащей с Харьковщиной российской территории.

Недавно советник Байдена Джейк Салливан, во многом формирующий политику Белого дома по войне в Украине, уточнил, что радиус применения оружия США по РФ расширен и на другие приграничные регионы страны-агрессора.

Украина все еще не может использовать по России американское дальнобойное вооружение, а Штаты категоричны насчет отправки в Украину своих войск.

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