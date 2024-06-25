"Сэкономите 25% топлива": эксперт рассказал, что не нужно включать в машине

Водители должны всегда внимательно относиться к использованию кондиционера

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Эксперт рассказал, что не нужно включать в машине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сервис по покупке автомобилей BigWantsYourCar.com предложил автомобилистам ряд советов, которые помогут им сохранить улучшить расход топлива.

Поскольку температура продолжает расти, многие автомобилисты включают кондиционер, что может привести к увеличению расхода топлива, пишет express.

Даррен Миллер, эксперт по автоспорту BigWantsYourCar.com, заявил, что водители должны всегда внимательно относиться к использованию кондиционера, подчеркнув, что более эффективным с точки зрения расхода топлива может быть опускание стекол.

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"Когда вы решаете, использовать ли кондиционер или открыть окна в машине, подумайте о том, с какой скоростью вы едете и где находитесь. Если вы едете на низкой скорости в городе, то открытые окна могут быть просто идеальным решением. Они пропускают свежий воздух через машину, а значит, вам не придется так часто пользоваться кондиционером. Использование кондиционера может привести к тому, что ваш автомобиль будет расходовать на 25 процентов больше топлива", - отметили эксперты.

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Также они советуют водителям выгонять весь горячий воздух из салона перед включением кондиционера.

Даррен также порекомендовал автомобилистам убедиться, что все вентиляционные отверстия в автомобиле используются с пользой, помогая сократить время работы кондиционера.

"Убедитесь, что воздух из вентиляционных отверстий вашего автомобиля направлен правильно, и это действительно поможет сохранить прохладу для всех, кто находится в машине. Вместо того чтобы просто направлять воздух на лицо, лучше распределить его так, чтобы все в машине чувствовали себя комфортно. Это поможет системе кондиционирования работать лучше в целом, а значит, вы будете тратить меньше энергии на кондиционирование", - пояснил эксперт.

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