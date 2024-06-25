Суд над Тищенко: нардепу избрали меру пресечения

Народного депутата Николая Тищенко отправили под круглосуточный домашний арест

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Суд избрал Тищенко меру пресечения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Печерский районный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Его отправили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля сроком на 2 месяца.

Нардеп заявил, что не будет обжаловать решение и подавать "апелляцию", потому что "нет смысла".

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Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы человека.

Дело Николая Тищенко - главные новости

25 июня 2024 года ГБР объявило депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре.

Накануне мужчины в военной форме, сопровождавшие Тищенко в инициированных им "обысках" "ботоферм" в Днепре, прямо на улице избили бывшего бойца подразделения "Кракен" . Видео, как нападавшие отгораживают жену защитника вместе с младенцем, разлетелось по Сети. Волонтеры требовали немедленного расследования.

Сам Тищенко утверждал, что бывший боец якобы работал на "ботоферму" и препятствовал проведению обысков офисных помещений "злоумышленников".

На скандал отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который является кумом депутата. Он осудил действия нардепа, назвав их "несовместимыми со статусом народного депутата".

Кто такой Николай Тищенко? Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторанор, телеведущий.Народный депутат Украины IX ст. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания". Неоднократный участник политических скандалов.

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