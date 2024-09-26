Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

Причины "громкого звука" будут устанавливаться специалистами.

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В Киеве утром прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: map.ukrainealarm

В КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве в четверг утром, раздавшийся почти одновременно с объявлением воздушной тревоги. В частности, чиновники просят "не манипулировать" термином "взрыв", допуская, что тот не имел "военного фактора".

"Иногда взрыв может быть техногенного характера (например, газ). Но, кроме этого, существуют физические явления как гром или преодоление самолетом/ракетой звукового барьера", - цитирует пресс-служба начальника КГВА Сергея Попко.

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Попко отрицает слухи о работе ПВО в Киеве или применении врагом ракетного вооружения.

"Было ли это преодоление аэробаллистической ракеты "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление - ответ должны дать специалисты, компетентные в этом вопросе", - пишет пресс-служба администрации.

Взрывы в Киеве – главное

В четверг утром, 26 сентября, во время повторного объявления воздушной тревоги в Киеве прогремел мощный взрыв.

Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о пусках Россией сверхзвуковых "Кинжалов". Известно, что взрыв прогремел и в Староконстантинове.

Напомним, сегодня ночью и утром столицу атаковали "Шахеды". ПВО работала на подступах к Киеву более 5 часов без перерыва. В общем, в направлении города следовало более 15 БПЛА.

Кинжал - характеристики ракеты / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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