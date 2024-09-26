УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

Яна Ставская
26 сентября 2024, 12:50обновлено 26 сентября, 13:20
143
Причины "громкого звука" будут устанавливаться специалистами.
Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой
В Киеве утром прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: map.ukrainealarm

В КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве в четверг утром, раздавшийся почти одновременно с объявлением воздушной тревоги. В частности, чиновники просят "не манипулировать" термином "взрыв", допуская, что тот не имел "военного фактора".

"Иногда взрыв может быть техногенного характера (например, газ). Но, кроме этого, существуют физические явления как гром или преодоление самолетом/ракетой звукового барьера", - цитирует пресс-служба начальника КГВА Сергея Попко.

видео дня

Попко отрицает слухи о работе ПВО в Киеве или применении врагом ракетного вооружения.

"Было ли это преодоление аэробаллистической ракеты "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление - ответ должны дать специалисты, компетентные в этом вопросе", - пишет пресс-служба администрации.

Взрывы в Киеве – главное

В четверг утром, 26 сентября, во время повторного объявления воздушной тревоги в Киеве прогремел мощный взрыв.

Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о пусках Россией сверхзвуковых "Кинжалов". Известно, что взрыв прогремел и в Староконстантинове.

Напомним, сегодня ночью и утром столицу атаковали "Шахеды". ПВО работала на подступах к Киеву более 5 часов без перерыва. В общем, в направлении города следовало более 15 БПЛА.

ракета кинджал кинжал инфографика
Кинжал - характеристики ракеты / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине тревога Взрыв в Киеве взрыв война России и Украины ракетный удар ракета Кинжал
Реклама

Главное за день

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:32 Украина
США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:10 Украина
Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:50 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты 100154

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты

Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне 28013

Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди 24140

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Надо найти 3 отличия за 36 секунд: сложная загадка для самых умных 14112

Надо найти 3 отличия за 36 секунд: сложная загадка для самых умных

Последние новости

13:32

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:26

За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторанеВидео

13:10

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:04

Какая монета первой коснется дна: сложная загадка для самых внимательных

12:59

В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
12:50

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:37

Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибкаВидео

12:23

"Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов

12:21

РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

Реклама
12:21

"РФ потеряла очень много": Розумный сказал, кто может создать альтернативу ПутинуВидео

11:47

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

11:40

"Ничего нового": в WSJ раскрыли, почему план победы Украины "не впечатлил" Белый дом

11:34

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Драконам- трудные времена, Свиньям - счастливый день

11:22

Загадочное сооружение возле Крымского моста: в ВМС предположили, что строит РФ

11:10

Новые пуски "Кинжалов": РФ бьет ракетами по Староконстантинову

11:07

"Эти недели и месяцы решающие": премьер Британии сделал заявление о войне в Украине

11:07

Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный списокВидео

10:46

РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины: в США паникуют - Reuters

10:33

"Очень трудное положение": боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром

10:22

Разрешение на удары вглубь РФ: действительно ли Путин начнет войну с НАТО - РозумныйВидео

Реклама
10:06

Как быстро очистить котел от нагара и смолы: простой и гениальный способВидео

10:04

РФ запустила "Кинжалы": в Киеве и Староконстантинове были слышны взрывыФото

09:52

Разорвала договоренности: Кристина Орбакайте отказалась выступать с российским певцом-путинистом

09:29

РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине: раздавались мощные взрывы в 14 областяхФото

09:11

"Делает грязные маленькие выпады": Трамп "набросился" с критикой на Зеленского

09:03

Полезный, но забытый: что означает "тайный" символ на панели приборов автоВидео

08:34

РФ атаковала инфраструктуру, часть украинцев осталась без света: что известноФото

08:20

Применит ли РФ ядерное оружие: в ISW назвали реальные намерения Путина

08:10

О Трампе и тонкой дипломатии с ниммнение

08:10

Россия будет повышать интенсивность атак по городам: названа ключевая датамнение

08:09

"Совсем не идет": сын предательницы Наташи Королевой кардинально сменил прическу

07:24

Зеленский и Байден встретились в Нью-Йорке: в ОП раскрыли детали

06:37

Киев был под атакой дронов 5 часов: сбито около 10 "Шахедов"Фото

05:56

Гороскоп на завтра 27 сентября: Весам - удачный день, Стрельцам - шокирующие перемены

05:30

Начнется череда неудач: какие вещи категорически нельзя ставить на полВидео

05:10

Чем заправлять салат на диете: диетолог назвала 3 самых лучших варианта

04:32

"Будут стрелять - будут проблемы": будет ли у украинцев газ зимой

04:02

Не больше, чем фальшь: у РФ может не быть качественных носителей ядерного оружия - Селезнев

03:00

Будет оставаться свежей "всю зиму": как правильно хранить картофель

02:02

Как быстро очистить грязь на плите: понадобится только средство для ухода за кожей

Реклама
01:00

Обладают незаурядной "чуйкой": топ-3 знака зодиака с лучшей интуицией

00:12

Более $8 млрд для Украины: США готовятся объявить новый пакет помощи - Reuters

25 сентября, среда
23:36

"Это страшилка, ничего больше": в ОП и СНБО отреагировали на ядерные угрозы Путина

22:36

Помогал российским оккупантам: в РФ умер звезда сериала "Солдаты"

22:32

Польша "немедленно вмешается": Дуда сделал заявление на фоне угрозы ударов по АЭС

22:08

"Сердце не выдержало": певица Камалия сообщила о своем горе - что произошло

21:57

"Атака по объектам гидроэнергетики": эксперт описал вероятный ядерный удар РФ

21:45

"Этого не удастся сделать": Блинкен разнес заявления Трампа о поражении Украины

21:43

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

21:40

"Я вас люблю": известный блоггер стал на колени перед Тиной Кароль

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять