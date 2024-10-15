'Большой прорыв': враг уже в 2 км от важного города на Донетчине - BILD

Оккупанты приблизились к важному городу в Донецкой области.

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Оккупанты приблизились к Курахово / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Российские войска находятся всего в двух километрах от Курахово в Донецкой области. Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Как известно, в середине сентября Юлиан Рёпке посетил прифронтовое Курахово, где до войны проживало около 18 000 человек. В то время российские войска стояли примерно в 8 км к востоку.

"В начале октября оккупанты совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь оккупанты находятся всего в 2 км от города и продолжают наступать, несмотря на большие потери", - сообщает обозреватель.

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По его словам, бои вблизи Курахово становятся все более серьезными.

"Мы видим большой прорыв, который был здесь сделан, около 6-7 км, которые прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово", - подчеркнул Рёпке.

Курахово Инфографика / Инфографика: Главред

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Война в Украине - ситуация в Курахово

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что приоритет врага - Курахово. Он отмечал, что россияне в ближайшее время начнут наступательные действия на Курахово "в лоб", с использованием большого количества механизированного компонента.

Аналитический портал DeepState сообщал, что российские войска значительно активизировали штурмовые действия на направлении Курахово в Донецкой области. Оккупанты привлекают большое количество военной техники и пехоты, пытаясь продвинуться в сторону Острого.

Ранее военный Иван Тимочко заявлял, что Кураховское направление будет важным, но не ключевым. Его следует рассматривать вместе с Угледаром и Покровском, поскольку это серьезный фронт, где РФ может пытаться наступать.

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