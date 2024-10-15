'Нет укрытий': в ВСУ раскрыли тактику захвата врагом крупного города на востоке

Россияне пытаются уничтожать целые районы и продвигаться там, где уже ничего не осталось, говорит Анастасия Бобовникова.

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Бойцы ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Российские оккупанты продвинулись в Торецке Донецкой области, в городе уже не осталось целых районов, рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Враг использует тактику: артиллерия, уничтожаем город, уничтожаем районы. В Торецке уже не то, что домов целых нет - там целых районов нет. Они просто проходят и закрепляются там, где невозможно скрываться, где нет укрытий, вообще ничего", - сообщила она в эфире телемарафона.

По ее словам, Торецк выглядит еще хуже, чем Часов Яр, а россияне пытаются уничтожать целые районы и продвигаться там, где уже ничего не осталось. Вместе с тем она сообщила о снижение штурмов в районе города Часов Яр, по сравнению с предыдущим периодом.

"Враг не может атаковать нас прямо в лоб, поскольку он несет очень большие потери. Они пытаются выискивать слабые места, обходить с флангов", - пояснила представитель ВСУ.

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года — Щербиновка, в 1936—2016 годах — Дзержинск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка — Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка — Никитовка.

Спикер также сообщила, что, по данным украинской разведки, противник пытается сейчас использовать сухую погоду в области, максимально используя артиллерию, дроны, чтобы достичь определенных целей до наступления морозов.

"Поэтому они не проводят какие-то активные меры подготовки к холодному периоду, в отличие от нас", - добавила Бобовникова.

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Напомним, ранее экс-сотрудник СБУ назвал, какой город под угрозой захвата РФ. Противник попытается повторить сценарий захвата Угледара, предупредил Иван Ступак.

Как сообщалось, два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

/ Главред

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