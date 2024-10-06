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Есть два сценария: каким будет контрнаступление ВСУ в 2025 году - Мусиенко

Юрий Берендий
6 октября 2024, 19:36
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Существует два варианта украинского контрнаступления, которое может состояться в 2025 году, однако все будет зависеть от поддержки союзников, считает Мусиенко.
Есть два сценария: каким будет контрнаступление ВСУ в 2025 году - Мусиенко
Украина может начать контрнаступление в 2025 году / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Украина может начать контрнаступление в 2025 году, если получит достаточно военной техники от Запада и разрешение на удары по территории РФ, отмечает Марк Галеотти в издании Sunday Times. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV прокомментировал этот прогноз и высказал два возможных сценария развития событий.

По его словам, прогноз Галеотти является реалистичным, поскольку автор хорошо знаком с ситуацией в Украине и даже находился на передовой.

"Самое ключевое, он говорит, главное, чтобы необходимое Украине вооружение поступало вовремя и в полном объеме. И тогда можно говорить о том, что будет возможность проводить и контрнаступление. Это очень важный пункт, он актуален", - указывает он.

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Александр Мусиенко считает, что возможности для контрнаступления Украины действительно могут возникнуть, однако существует два возможных сценария развития событий.

Первый предполагает переход к позиционной войне с риском ее замораживания в определенный момент, например, в середине следующего года.

Второй вариант - Украина сможет перейти в контрнаступление или Россия будет накапливать ресурсы для собственных наступательных действий.

Однако, он отмечает, что окончательную картину можно будет увидеть после заседания Контактной группы по помощи Украине (Рамштайн) 12 октября, когда станет известно о новых пакетах помощи и сроках их поставки.

Относительно возможных сценариев контрнаступления, Мусиенко выражает надежду, что на этот раз украинское командование не повторит ошибки 2023 года, когда ВСУ атаковали на нескольких направлениях одновременно, потратив все резервы. Он называет такой подход "пан, или пропал".

Второй вариант контрнаступления, который рассматривает Мусиенко, предусматривает попытку улучшить тактическое положение украинских войск.

"Можем продвинуться в глубину на десятки километров и освободить территории, но при этом риски так же очень большие: а что если не удастся?", - резюмировал он.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО против "Оси зла" / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, партизаны движения "Атеш" сообщают, что российская группировка войск "Днепр" скрывает реальные потери среди своих военных во время боев за Днепровские острова.

Генерал Дэвид Петреус, бывший командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане и экс-директор ЦРУ, заявил, что Украина демонстрирует свою силу на поле боя, но ситуация разворачивается не совсем благоприятно. Он отметил необходимость усиления поддержки со стороны Запада для обеспечения победы Украины в войне с Россией.

Аналитик украинского государственного Института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что украинская стратегия в Донецкой области заключается в нанесении максимальных потерь российским войскам, после чего ВСУ могут отступать из определенных населенных пунктов. В статье The New York Times подчеркивается, что для Украины приоритетом являются не территориальные достижения, а нанесение потерь противнику. Белесков объясняет, что Украина вынуждена "обменивать территории на российские потери".

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война в Украине контрнаступление ВСУ
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