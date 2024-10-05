Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году: СМИ раскрыли большие проблемы РФ

Конец 2025 года может стать "решающим моментом", когда равновесие в России нарушится, отметили в издании.

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Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ

В 2025 году Украина сможет начать новое большое контрнаступление. Западная помощь, новые бригады и разрешение на удары вглубь РФ обеспечат это. Об этом пишет The Times.

"Украина будет в состоянии начать новое контрнаступление в больших масштабах в следующем году с новым оборудованием, которое она получает, и бригадами, которые она формирует. Вероятно, она также получит разрешение использовать американские ракеты ATACMS большей дальности и британские ракеты Storm Shadow против военных целей внутри России", - подчеркнули в издании.

Первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что в начале года соотношение артиллерийских снарядов, которые выпускали оккупанты к украинским, составляло восемь к одному, но к началу октября это соотношение снизилось до трех к одному. Это произошло благодаря использованию украинских ракет и беспилотников по военным целям на территории РФ.

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По данным издания, экономика России, несмотря на международные санкции, еще держится на плаву. Однако, как отмечает российский экономист, такое положение не продлится вечно, и конец 2025 года может стать "решающим моментом", когда равновесие в стране нарушится.

В то же время Путину становится все труднее стимулировать россиян добровольно идти на войну. В Москве новобранцы получают значительные "подъемные" - 2,3 миллиона рублей, а также годовую зарплату в 5,2 миллиона рублей, что в пять раз превышает среднюю зарплату по стране. Хотя это привело к краткосрочному увеличению набора, он быстро спадает, отметили в издании.

Кремлевские генералы в течение нескольких месяцев призывают к новой мобилизации, но Путин, осознавая непопулярность такого шага, пока колеблется. Он игнорирует тревожные показатели, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в армии оккупантов.

Журналисты подчеркнули, что Путин, вероятно, попытается навязать свои условия мира до того, как напряжение в России станет критическим.

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Перспективы контрнаступления Украины - последние новости

Напомним, в 2025 году украинские военные могут начать контрнаступление, но это требует увеличения мобилизационных возможностей и быстрых поставок оружия от западных партнеров. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут в статье для The Washington Post.

Российские войска сосредотачивают свои силы в Донецкой области, но Вооруженные Силы Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году, пишет The Telegraph. Украинское наступление на Курщине, вероятно, имеет целью заставить Россию перебросить часть своих сил из Донецкой области на Курск, где ВСУ создали новую угрозу.

Как сообщал Главред, на 2025 год уже запланировано финансирование и Запад подтвердил свою поддержку Украине в долгосрочной перспективе. Жданов подчеркнул, что 2025 год может стать годом контрнаступления ВСУ, завершения активной фазы боевых действий и одержания победы.

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