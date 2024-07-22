'2025-й может быть годом контрнаступления': Жданов назвал год победы Украины в войне

В этом году боевые действия в Украине не прекратятся. В 2025 году ВСУ могут перейти в контрнаступление, завершить активную фазу боевых действий и одержать победу. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.
"В этом году боевые действия точно не прекратятся. Даже президент Зеленский сделал шаг назад относительно второго саммита мира, который хотели провести до президентских выборов в США, то есть до ноября, даже с привлечением России. Видимо, на Западе сказали, что таких планов у них нет. И теперь Зеленский говорит, что в ноябре будет только готовый план по проведению мирного саммита. Поэтому до инаугурации нового президента США, никто не будет даже разговаривать", - пояснил эксперт.
По его словам, возможны две кардинально разные дороги после выборов в США. Во избежание негативных последствий в случае победы Трампа, США перевели поставки военно-технической помощи Украине под контроль НАТО, создав координационный центр в рамках формата Рамштайн. Сумму в размере 43 млрд долларов закрепили в бюджете НАТО, поэтому, если придет Трамп, "он не сможет до них дотянуться и сказать "стоп".
Кроме этого, ожидается, что обновленный Европарламент на первой сессии утвердит план помощи Украине на 50 миллиардов евро, преимущественно в форме кредитов, которые нужно будет вернуть.
Жданов подчеркнул, что финансирование на 2025 год уже практически обеспечено и Запад демонстрирует намерение поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Он напомнил, что после перехода к позиционной войне и сдерживания наступления российских войск, президент США Джо Байден выразил готовность Запада к длительной борьбе.
"А вот 2025-й вполне может быть годом нашего контрнаступления и, возможно, окончания активной фазы боевых действий и нашей победы", - подчеркнул Жданов.
Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости о ситуации на фронте
Напомним, российские оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах Донецкой области, в частности на Торецком и Краматорском направлениях. Согласно данным мониторингового канала DeepState, россияне захватили Нью-Йорк и Железное, а также имели успехи у Пантелеймоновки и Калиновки.
Также аналитики Института изучения войны сообщили о локализованных наступательных действиях российских войск к северу и северо-востоку от Харькова, в частности вблизи Глубокого и Волчанска. В то же время ВСУ контратаковали в районе Глубокого.
Кроме этого, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают активно штурмовать украинские позиции, в частности в Красногоровке, Прогрессе, Железном, Северном и Часовом Яру, а также на Херсонщине. Враг, несмотря на высокие потери, не прекращает наступление.
Сырский отметил, что остановить наступление можно благодаря эффективному огневому поражению противника, использованию боевых дронов и инженерных укреплений, а также правильной подготовке военных и штабов.
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