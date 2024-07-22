"Паниковать не надо": Жданов объяснил, есть ли риск нового наступления РФ

В результате российского наступления в мае-июне были сформированы два плацдарма – Липцы и Волчанск.

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Олег Жданов считает, что оккупанты уже никуда не могут пойти. / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал интервью главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он заявил о риске российского наступления.

Как сказал Жданов Главреду, издание, с которым Буданов общался, по непонятной причине задержало выход публикации на полтора месяца. Из-за этого даже президенту пришлось успокаивать украинское общество.

По его словам, российские оккупанты уже никуда не могут пойти.

"Российские войска уже и пошли, и дошли", - сказал Жданов.

Эксперт добавил, что интервью Буданов давал ещё в мае, когда ожидалось вторжения российских войск на Северском направлении, то есть на северо-востоке Украины, в Харьковской области.

"Оно и состоялось в конце мая-начале июня. На сегодняшний день это вторжение почти купировано, и мы на этом направлении более-менее стабилизировали ситуацию. Есть ещё небольшие "качели" в плане линии фронта, но, тем не менее, уже можно сказать, что там у нас позитивный результат: мы блокируем часть российских войск на Агрегатном заводе в Волчанске; потихоньку зачищаем город, несмотря на то, что враг постоянно пытается атаковать (ежесуточно осуществляет 4-10 атак) и обойти Волчанск с севера, но мы не даём; поджимаем вражеские войска в районе населённого пункта Глубокое, и, вероятно, нам удастся там их или окружить, или вынудить отступить", - объяснил Жданов,

Он добавил, что в результате российского наступления были сформированы два плацдарма – Липцы и Волчанск.

"И всё уже состоялось, к нашему счастью. Потому паниковать не надо", - отметил он.

Смотрите интервью Олега Жданова Главреду:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Наступление РФ 2024 - последние новости

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