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Что может остановить наступление России: Сырский рассказал о важных факторах

Мария Николишин
22 июля 2024, 10:01обновлено 22 июля, 10:35
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Враг не учитывает высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска, говорит Сырский.
Что может остановить наступление России: Сырский рассказал о важных факторах
Сырский сказал, что может остановить наступление России / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Александр Сырский

Враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинских территорий, а потому - продолжает активно штурмовать позиции ВСУ. Впрочем, кое-что может остановить наступление армии страны-агрессора России. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил после работы на самых горячих участках Восточного фронта.

Он рассказал, какое преимущество имеют ВСУ над оккупантами и отметил, что враг не учитывает высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска.

"Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, а также в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток захватить и другие населенные пункты Донецкой области, а также острова на Херсонщине. Сейчас на всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, которые несколько отличаются интенсивностью", - говорит главнокомандующий ВСУ.

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По его словам, наступление врага можно остановить, даже при условии, что его силы превосходят.

"Эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных с инженерной точки зрения рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также освоение новых способов уничтожения разведывательных БпЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов", - перечислил Сырский факторы, которые могут остановить наступление врага.

Он также добавил, что в этих принципах нет ничего нового, однако они требуют мастерства.

"Подготовка военнослужащих, а также штабов на всех уровнях должны быть максимально эффективными. Это позволит не только действенно использовать все боевые возможности, но и минимизирует потери Украины", - отмечает генерал-полковник.

Кроме того, во время работы Сырский проверил, как готовят резервные силы к боевым действиям.

"Отмечаю максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбросами и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот крайне опасный вид оружия. Стоит использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БпЛА противника", - отметил он.

Также известно, что главнокомандующий ВСУ провел встречи с командирами различных бригад. Вместе с ними Сырский обсудил главные действия противника на разных направлениях, а также вопросы повышения эффективности действий Сил обороны, пополнения потерь, обеспечения боеприпасами, решения других проблемных вопросов.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что в течение нескольких дней войска РФ продолжали локализованные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова. По их словам, военное командование РФ продолжает усиление российских войск под Глубоким и Волчанском для ведения наступательных действий на Харьковском направлении.

Также известно, что российские оккупанты продвинулись в районе четырех населенных пунктов Донецкой области. В частности, они имели успехи на Торецком и Краматорском направлениях. Об этом сообщил мониторинговый канал DeepState.

Заместитель командира Третьей штурмовой, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что наступление российских оккупантов на севере Харьковской области оказалось провальным, однако они готовятся к продолжению своей кампании и не намерены останавливаться. Вероятно, вскоре будут новые попытки прорваться на Харьков.

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