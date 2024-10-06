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Как подорвать производство снарядов в России: майор ВСУ назвал способ

Андрей Ганчук
6 октября 2024, 18:11
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Агрессору России нужно производить до 4 млн снарядов, чтобы сохранить свое огневое преимущество, считает Алексей Гетьман.
Гетьман, ВСУ
Украина может мешать российским складам с боеприпасами и разрушать их - Гетьман / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Гетьмана, 128-я ОГШБр (иллюстративное фото)

Украина может помешать России производить снаряды. И здесь эффективнее сработают, скорее, диверсанты, чем дальнобойные ракеты, поскольку одними ударами цель достигнута не будет. Об этом заявил майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"У них на начало полномасштабного вторжения было ориентировочно, по нашим подсчетам, от 15 до 20 миллионов снарядов. 13 миллионов, ориентировочно, они по нам уже выпустили. Поэтому им нужно 3-4 миллиона снарядов в год для того, чтобы поддерживать то количество выстрелов, которое они делают", - рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом.

Эксперт акцентировал внимание на том, что одними дальнобойными ударами места хранения боеприпасов не уничтожишь, поскольку Россия рассредоточивает их по разным местам.

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"Оно в разных местах, оно из разных составляющих. А вот мешать, разрушать - да, это возможно", - добавил Алексей Гетьман и подчеркнул, что это, скорее, поле работы диверсантов, чем для дальнобойных ракет.

Удары Украины по военным арсеналам России – главные новости:

Силы обороны Украины ранее нанесли удары по 107-му и 23-му Главным ракетно-артиллерийским управлениям Минобороны РФ в Тверской области, базе "Тихорецк" в Краснодарском крае и другим российским военным объектам. Только после одной серии ударов по Торопцу оккупанты потеряли запасы снарядов для ведения войны в течение нескольких месяцев.

Удары по Торопцу и Тихорецку привели к самой большой потере снарядов Россией за все время полномасштабной войны, считают в разведке Британии. Российским войскам сложно бороться с украинскими БПЛА на своей территории.

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ, считают аналитики Defense Express. Ряд российских военных объектах находятся на расстоянии 500 км от территории Украины. Это боевой радиус новой ракеты-дрона Паляница.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Куда могут долететь ракеты Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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