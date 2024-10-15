ВСУ начали строить укрепления на Днепропетровщине: есть ли угроза наступления на Днепр

Французский OSINT-аналитик Клемент Молин недавно заявил, что на подходах к Днепропетровской области начато строительство оборонительных сооружений. Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду оценил угрозу наступления РФ на Днепр.
По его словам угроза существует постоянно. Ступак подчеркивает, что создание оборонительных укреплений - это не просто расходы, а вклад в безопасность области, города и страны в целом.
"Эти сооружения нам будут нужны, потому что никто не знает, где будет линия разграничения после войны. Где бы ни закончилась война, даже условные 5-я или 6-я линии обороны будут нам нужны. Абсолютно правильно, что фортификации возводятся в районе Павлограда, а руководство области и страны уделяет этому внимание", - отмечает эксперт.
По его словам, важно, чтобы работы проводились качественно, ведь во время российского вторжения в Харьковскую область линии обороны были недоделаны, и военные были вынуждены самостоятельно завершать эти работы.
"Поэтому сооружения должны проверяться не комиссиями или депутатами, а именно военными. Вряд ли народный депутат знает, какие необходимо соблюдать требования к этим сооружениям, сколько людей должно разместиться в окопах, и каких придерживаться предписаний относительно параметров высоты, ширины и толщины. Такие решения должны приниматься военными", - говорит военный аналитик.
Ступак также отметил, что украинские силы должны брать пример с россиян, которые под ударами смогли выстроить эффективные укрепления, в частности в Запорожской области.
"Видели, как они делали свои укрепления? Там сооружения в три-четыре наката: есть свет, вода... Там построены такие сооружения, что противника выкуривать будет сложно", - резюмировал Ступак.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Наступление РФ на фронте - что известно о ходе боев
Напомним, как ранее сообщал Главред, на протяжении октября россияне продолжают штурмовые действия, пытаясь достичь хотя бы незначительных успехов. Однако, как отметил командир экипажа беспилотников "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш, многие российские военные стремятся выжить и сдаются в плен.
Кроме того, российские оккупанты продвинулись в Торецке Донец кой области, где уже нет целых районов, отметила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин добавил, что украинские защитники ежедневно фиксируют значительные потери среди оккупантов на востоке.
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