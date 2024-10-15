"Поперёк горла": на Белгородщине жалуются на отправку чиновников на войну в Украину

Российские чиновники перестают скрывать свое недовольство по поводу привлечения чиновников в армию РФ.

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Гладков надеется, что чиновников ротируют / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, скрин с видео

Из-за нехватки личного состава в рядах оккупационной армии страны-агрессора России кремлевский диктатор Владимир Путин вынуждает Минобороны РФ прибегать к более радикальным методам поощрения россиян вступать в армию. Ведь дела внутри России меньше интересуют Путина, чем ситуация на фронте.

Как следствие, немало чиновников из Белгородской области попали на войну, а местные власти начали испытывать "кадровый голод". На это, как передают росСМИ, в соцсетях пожаловался губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

По его словам, местные чиновники вступают в добровольческое формирование "Барс-Белгород", ведь его участникам пообещали выплаты не менее 80 тысяч рублей. Из-за этого у Гладкова возникли большие кадровые проблемы.

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Он надеется договориться с Минобороны РФ о поэтапной ротации чиновников, в первую очередь руководителей, ведь "кадровая проблема есть во всех сферах".

Кто такой Вячеслав Гладков? Вячеслав Гладков - российский государственный деятель. Губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021 года. 15 декабря 2022 года, на фоне Вторжения России в Украину, внесен в санкционный список США за "призыв граждан на войну в ответ на недавний российский приказ о мобилизации". 30 ноября 2022 года попал под санкции Великобритании, поскольку он "участвовал в частичной мобилизации военных резервистов в Белгородской области и, следовательно, в политике и действиях, которые дестабилизируют Украину", пишет Википедия.

Дефицит личного состава и техники в армии РФ

Напомним, аналитики ISW предупреждали, что страна-агрессор Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для ведения войны против Украины. Вследствие этого углубится зависимость РФ от иностранных партнеров.

Накануне, после начала Курской операции ВСУ, стало известно, что армия страны-агрессора России из-за недостатка ресурсов перебрасывает технику с Херсонского направления в Курскую область, но перед этим ремонтирует ее в Крыму.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

Ранее издание Bloomberg писало, что усиливающаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации.

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