"Поперёк горла": на Белгородщине жалуются на отправку чиновников на войну в Украину

Из-за нехватки личного состава в рядах оккупационной армии страны-агрессора России кремлевский диктатор Владимир Путин вынуждает Минобороны РФ прибегать к более радикальным методам поощрения россиян вступать в армию. Ведь дела внутри России меньше интересуют Путина, чем ситуация на фронте.
Как следствие, немало чиновников из Белгородской области попали на войну, а местные власти начали испытывать "кадровый голод". На это, как передают росСМИ, в соцсетях пожаловался губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.
По его словам, местные чиновники вступают в добровольческое формирование "Барс-Белгород", ведь его участникам пообещали выплаты не менее 80 тысяч рублей. Из-за этого у Гладкова возникли большие кадровые проблемы.
Он надеется договориться с Минобороны РФ о поэтапной ротации чиновников, в первую очередь руководителей, ведь "кадровая проблема есть во всех сферах".
Кто такой Вячеслав Гладков?
Вячеслав Гладков - российский государственный деятель. Губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021 года.
15 декабря 2022 года, на фоне Вторжения России в Украину, внесен в санкционный список США за "призыв граждан на войну в ответ на недавний российский приказ о мобилизации". 30 ноября 2022 года попал под санкции Великобритании, поскольку он "участвовал в частичной мобилизации военных резервистов в Белгородской области и, следовательно, в политике и действиях, которые дестабилизируют Украину", пишет Википедия.
Дефицит личного состава и техники в армии РФ
Напомним, аналитики ISW предупреждали, что страна-агрессор Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для ведения войны против Украины. Вследствие этого углубится зависимость РФ от иностранных партнеров.
Накануне, после начала Курской операции ВСУ, стало известно, что армия страны-агрессора России из-за недостатка ресурсов перебрасывает технику с Херсонского направления в Курскую область, но перед этим ремонтирует ее в Крыму.
Ранее издание Bloomberg писало, что усиливающаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации.
Другие новости о Белгородской области:
- Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарии
- Горят дома и авто: после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывы
- На российский Белгород "посыпались" снаряды: город накрыл дым, горят дома и авто
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред