'Значительная часть личного состава РФ сдается в плен': в ВСУ объяснили ситуацию

80% вражеских штурмов России просто разбиваются.

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Оккупанты имеют низкий моральный дух на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Весь октябрь российские агрессоры пытаются хоть как-то продолжать штурмовые действия, чтобы достичь хоть каких-то результатов. Однако, как отметил командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш, значительная часть личного состава РФ хочет выжить и сдается в плен. Свое мнение относительно ситуации он высказал в эфире "Эспрессо".

Что известно о бригаде НГУ "Рубеж" 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. видео дня Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.

Учитывая потери, которые несет РФ, враг, по словам Отченаша, фактически не достигает своих целей.

"Мы уничтожаем технику противника и значительное количество его личного состава", - отметил Отченаш.

Как пояснил командир, есть определенное количество военнопленных РФ, которые добровольно сдаются в плен. Причина этому - низкое морально-психологическое состояние.

"Россияне начинают осознавать, что их бросают на мясо. 80% вражеских штурмов разбиваются о линию обороны нашей бригады, и они просто погибают. Поэтому значительная часть личного состава РФ сейчас хочет выжить и сдается в плен", - подчеркнул Отченаш.

Ситуация на фронте - что известно

По данным BILD, враг уже в 2 км от важного города в Донецкой области. Аналитики отмечают, бои вблизи Курахово становятся все более серьезными.

В то же время армия РФ вытесняет ВСУ в Курской области. ISW обнаружил визуальные доказательства или заявления России о том, что российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступлении в Курской области.

Положительным моментом является то, что ВСУ вернули позиции в Торецке. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 октября, заметно присутствие российской 132-й мотострелковой бригады (51-й общевойсковой армии Южного военного округа), которая обстреливает украинские силы в центре Торецка. Это свидетельствует о том, что украинские войска недавно вернули свои позиции в этом районе.

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