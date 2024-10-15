В ключевых штатах перевес за Трампом: каковы результаты последнего опроса США

Соревнование остается очень напряженным.

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Трамп опережает Харрис в некоторых штатах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/KamalaHarris

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди избирателей, которые досрочно голосуют в ключевых штатах, согласно результатам опроса, опубликованным The Hill.

Исследование Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris) показало, что 48% избирателей, голосующих досрочно в этих штатах, поддерживают Трампа. В то же время 47% выразили поддержку Харрис, а 5% избирателей выбрали другой вариант или еще не решили, за кого голосовать.

Также опрос выявил, что среди всех избирателей в штатах, которые колеблются, 48% поддержали Трампа, а 46% отдали предпочтение Харрис.

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Однако на национальном уровне среди досрочных избирателей Харрис опережает Трампа на 8%, получив 51% голосов, тогда как Трамп набрал 43%.

В целом 45% респондентов отметили, что планируют голосовать досрочно, а 50% - непосредственно в день выборов, 5 ноября.

Опросы также свидетельствуют, что кандидаты ведут ожесточенную борьбу за поддержку в таких штатах, как Мичиган, Висконсин, Аризона, Пенсильвания и других, используя митинги и предвыборные мероприятия для привлечения избирателей в штатах, которые еще не определились.

На национальном уровне, по данным совокупности опросов The Hill/Decision HQ, Харрис опережает Трампа на 3%, имея 50% поддержки против 47%.

Однако по новым данным опроса Harvard CAPS/Harris, соревнование остается очень напряженным, и Харрис опережает Трампа всего на 1% среди зарегистрированных избирателей.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Выборы в США - что известно

По данным WSJ, РФ надеется на Трампа и готова нести едва ли не самые большие потери за время войны. Вроде бы, если Трамп получит новый президентский срок, то он будет стремиться к быстрому мирному соглашению между Украиной и РФ, хотя Путин и дал понять, что он хочет капитуляции Украины.

А вот The Telegraph предупреждает, что страны Европы опасаются "любовного треугольника" с Трампом и Путиным. Кроме этого, европейские лидеры задаются вопросом, удастся ли продолжить поставки оружия Украине, если Трамп решит остановить военную помощь со стороны США.

Что интересно, дочь Навального получила работу в штабе Харрис. Она занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба.

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