В ключевых штатах перевес за Трампом: каковы результаты последнего опроса США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди избирателей, которые досрочно голосуют в ключевых штатах, согласно результатам опроса, опубликованным The Hill.
Исследование Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris) показало, что 48% избирателей, голосующих досрочно в этих штатах, поддерживают Трампа. В то же время 47% выразили поддержку Харрис, а 5% избирателей выбрали другой вариант или еще не решили, за кого голосовать.
Также опрос выявил, что среди всех избирателей в штатах, которые колеблются, 48% поддержали Трампа, а 46% отдали предпочтение Харрис.
Однако на национальном уровне среди досрочных избирателей Харрис опережает Трампа на 8%, получив 51% голосов, тогда как Трамп набрал 43%.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
В целом 45% респондентов отметили, что планируют голосовать досрочно, а 50% - непосредственно в день выборов, 5 ноября.
Опросы также свидетельствуют, что кандидаты ведут ожесточенную борьбу за поддержку в таких штатах, как Мичиган, Висконсин, Аризона, Пенсильвания и других, используя митинги и предвыборные мероприятия для привлечения избирателей в штатах, которые еще не определились.
На национальном уровне, по данным совокупности опросов The Hill/Decision HQ, Харрис опережает Трампа на 3%, имея 50% поддержки против 47%.
Однако по новым данным опроса Harvard CAPS/Harris, соревнование остается очень напряженным, и Харрис опережает Трампа всего на 1% среди зарегистрированных избирателей.
Выборы в США - что известно
По данным WSJ, РФ надеется на Трампа и готова нести едва ли не самые большие потери за время войны. Вроде бы, если Трамп получит новый президентский срок, то он будет стремиться к быстрому мирному соглашению между Украиной и РФ, хотя Путин и дал понять, что он хочет капитуляции Украины.
А вот The Telegraph предупреждает, что страны Европы опасаются "любовного треугольника" с Трампом и Путиным. Кроме этого, европейские лидеры задаются вопросом, удастся ли продолжить поставки оружия Украине, если Трамп решит остановить военную помощь со стороны США.
Что интересно, дочь Навального получила работу в штабе Харрис. Она занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба.
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