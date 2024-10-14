Неожиданное решение демократов: дочь Навального получила работу в штабе Харрис

Навальная занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба.

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Дочь Навального уже третий месяц находится на должности в штабе Харрис / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Instagram, dasha_navalnaya

Дочь погибшего российского оппозиционера Алексея Навального, который хоть и выступал против режима Путина, но высказывал неоднозначную позицию по Украине, как и его семья, Дарья Навальная стала сотрудницей предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

Как пишет BBC, Навальная сообщила об этом в LinkedIn. Ее должность - координатор работы с волонтерами в отделении штаба в штате Пенсильвания. При этом ее работа на демократов началась еще в августе 2024 года.

Кроме занимаемой должности Дарья занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба. В профиле LinkedIn она сообщила, что имеет опыт работы в сфере анализа данных, исследований, связей с общественностью, а также выступлений перед публикой.

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Заметим, что Навальная работает в штате, который является одним из важнейших в избирательной гонке, ведь голосование в Пенсильвании обычно становится ключевым для общего результата кандидатов в президенты.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Выборы в США - последние новости

Напомним, что в ноябре 2024 года в США состоятся президентские выборы, основными кандидатами которых являются нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Политический эксперт Максим Разумный заявил, что пока трудно определить, кто из них будет более благоприятным для Украины, поскольку Трамп - непредсказуемый политик, а Харрис, вероятно, будет действовать с осторожностью и без резких изменений.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Накануне появилась информация, что действующий президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кантидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".

Сам же экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на пост президента, ранее заявил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, если он проиграет на выборах.

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