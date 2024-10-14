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Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

Яна Ставская
14 октября 2024, 17:25обновлено 14 октября, 18:09
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Участие самого Путина в саммите пока окончательно не подтверждено.
G20
Саммит G20 пройдет в ноябре в Бразилии / Коллаж Главреда. Фото: g20.org, пресс-служба ОП, скриншот

Бразилия обязана арестовать диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина, объявленного Международным уголовным судом в розыск, по его приезду на саммит G20, цитирует Reuters генпрокурора Андрея Костина.

Костин призвал власти страны следовать обязательствам перед МУС.

"В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится посетить страну", — сказал Костин.

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Костин добавил, что искренне надеется, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократии и государства, управляемого на основе верховенства права.

"Если этого не сделать, есть риск создания прецедента, при котором лидеры, обвиняемые в преступлениях, смогут путешествовать безнаказанно", — объяснил Костин.

Путин подтвердил участие в саммите?

В настоящее время Кремль ни подтверждает, ни отрицает вопрос личного участия Путина в встрече "Большой двадцатки".

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад предпринял шаг к политической и дипломатической изоляции Путина. Сам российский президент выехал за границу в мае 2024 года, посетив Пекин. Диктатор преимущественно путешествует внутри страны.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Reuters сообщает, что Бразилия направила Кремлю стандартное приглашение на встречу G20 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро, но не получила никаких сигналов, что Путин планирует приехать.

Прокуратура МУС отказалась от комментариев агентству.

Арест Путина - что известно о решении МУС

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года — примерно через год после полномасштабного вторжения России на Украину — обвинив его в военном преступлении, а именно — депортации детей.

Россия продолжает отрицать совершенные военные преступления, и Кремль назвал ордер МУС "недействительным".

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