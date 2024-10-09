"Выбор из двух зол": Золотарев сказал, кто выгодней Украине - Трамп или Харрис

В США могут повториться события 2020 года. И тогда Вашингтону будет не до Украины.

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Любой исход выборов в США – выбор из двух зол / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Любой исход выборов президента в США является для Украины выбором из двух зол. При этом ситуация в Америке может закончится так, что Вашингтону будет не до Киева. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, есть вероятность повторения в той или иной форме событий, которые происходили вокруг Капитолия в рамках президентских выборов 2020 года.

"Возможная ситуация отразится и на политике США в отношении Киева, поскольку если политический градус в Штатах зашкалит до критической отметки, будет уже не до Украины", - предположил эксперт.

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Золотарев считает, что отношения Зеленского и Трампа остаются непростыми.

"По идее, для Банковой более удобной и понятной кандидатурой является Харрис, чем сложный и экспрессивный Трамп. Но все будет решаться в США, а вероятность оспаривания выборов очень велика", - сказал.

Политолог добавил, что результат выборов в США будет решаться в семи колеблющихся штатах. Один из таких штатов – Пенсильвания, где Зеленский был с визитом в Скрэнтоне ( родном городе Байдена) на оружейном заводе боеприпасов. По его словам, визит Зеленского на завод демократы использовали как элемент своей предвыборной кампании. Поскольку там не было республиканцев, они подняли политический скандал, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон на этой волне даже потребовал отставки украинского посла в США Оксаны Маркаровой.

"В данной ситуации можно сделать вывод, что любой исход выборов – выбор из двух зол. Ожидания политических изменений в Соединенных Штатах не связаны с оптимизмом. А Байден - уже "хромая утка", - резюмировал Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Выборы в США - последние новости

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в нынешней президентской гонке выступают бывший президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

В сентябре в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату". Байден подчеркнул свою уверенность в том, что выборы будут свободными и честными. В то же время он не смог гарантировать, что выборы в США пройдут мирно.

"Я уверен, что они будут свободными и честными. Я не знаю, будут ли они мирными. То, что сказал Трамп, и то, что он сказал в прошлый раз, когда ему не понравился результат выборов, было очень опасным", - сказал Байден.

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