У украинцев могут забрать право на землю: в чем причина

У украинцев могут забрать право на владение землей для строительства и обслуживания фортификационных сооружений в период действия военного положения.

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У украинцев хотят отбирать землю - для чего это нужно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров принял законопроект, регулирующий порядок временного принудительного изъятия права на пользование землей или ее выкуп для строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Законопроект предусматривает возможность принудительного отчуждения или изъятия имущества во время военного или чрезвычайного положения.

В частности, вводится возможность временного лишения права пользования земельными участками (или их частями), находящимися в частной собственности, "для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений".

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После этого возможен выкуп земельных участков (или их частей) или принудительное отчуждение.

Законопроект также предусматривает определение механизма временного лишения права пользования земельным участком или его частью. Это включает:

составление акта о принудительном временном изъятии права на пользование участком (или его частью);

определение процедуры принятия решения о прекращении такого изъятия;

описание порядка выкупа земельного участка (или его части).

После утверждения Кабинетом министров законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Фортификационное сооружение - что это? Фортификационное сооружение - сооружение, которое предназначено для размещения войск, военной техники и пунктов управления. Они необходимы для защиты войск и объектов от вражеских атак. Также они способствуют более эффективному применению оружия. Такие фортификации используются полевыми войсками, которые практически не остаются долго на одном месте. Их возводят непосредственно перед боем. Эти укрепления сохраняют свое значение только на время боя на этой местности. Чаще всего на фронте роют окопы, делают заграждения, мешающие проходу военной техники. Также создаются так называемые минные поля. Об этом сообщает Википедия.

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