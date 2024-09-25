Кабмин увеличил выплаты семьям погибших военных и раненым бойцам

На госпомощь также могут рассчитывать военнослужащие при установлении инвалидности.

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Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Правительство утвердило постановление, которое предусматривает новый порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели военнослужащего или инвалидности, полученной во время боевых действий.

Согласно решению Кабмина, единовременное пособие назначается и выплачивается при гибели (смерти) или признании человека без вести пропавшим - начиная с даты, указанной в свидетельстве о смерти, или с момента вступления в силу решения суда о признании лица без вести пропавшим.

Также на госпомощь могут рассчитывать военнослужащие при установлении инвалидности - начиная с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

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В случае гибели защитника или защитницы Украины помощь выплачивается членам семьи в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января года, когда произошло событие. Сейчас прожиточный минимум составляет 3028 гривен, что соответствует выплате в размере 22 млн 710 тысяч гривен.

Какие выплаты за смерть военного / скриншот: постановление КМУ

При установлении инвалидности, связанной с ранениями, контузией, травмами или болезнью, помощь выплачивается в зависимости от группы инвалидности в таких размерах:

400 прожиточных минимумов для I группы инвалидности (12 млн 112 тысяч гривен);

300 прожиточных минимумов для II группы инвалидности (9 млн 84 тысячи гривен);

250 прожиточных минимумов для III группы инвалидности (7 млн 570 тысяч гривен).

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Напомним, что Минфин назвал риски, что военные могут остаться без зарплат. Сергей Марченко сообщил, что проблемы с выплатами военным могут возникнуть уже в сентябре, если Верховная Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения.

Около 280 миллиардов гривен из увеличенных Верховной Радой "оборонных" расходов общей суммой в 495,3 миллиарда гривен пойдут на зарплаты военным. В эту сумму также входят выплаты для семей военнослужащих.

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