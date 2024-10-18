'Подколка для США': Зеленский оставил в плане Победы тайное послание

Пятый пункт Плана победы Украины является своеобразной "подколкой" для США, что может заставить их действовать эффективнее в помощи Украине, считает эксперт.

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Зеленский оставил в Плане победы тайное послание для США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Пятый пункт Плана победы Украины предусматривает возможность замещения украинскими подразделениями военных контингентов США в Европе, что является своеобразной "подколкой" для Соединенных Штатов. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, такой шаг со стороны Украины может ударить по престижу США.

"Мол, они что есть, что их нет. Поскольку США такое не пойми что вытворяют, что Украина готова их заменить в Европе. Понятно, что никто никого заменять не будет", - говорит он.

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Эксперт отмечает, что это скорее символический жест, направленный на то, чтобы продемонстрировать американцам их ограниченные возможности в текущей ситуации.

Относительно вероятной реакции США на такую трактовку пятого пункта Плана победы Украины, эксперт подчеркивает, что Соединенные Штаты с уважением относятся к тем, кто выступает с позиции силы.

"Недавно читал книгу Киссинджера "Кризис". Среди прочего там была стенограмма переговоров 1973 года, когда была Война Судного дня, тогда евреям не давали добить египетскую армию. И Голда Меир, выслушав других, сказала: "Ну, давайте, покажите, как две сверхдержавы насилуют маленькое государство - Израиль". Скрип зубов после этого был просто гигантский, и тогда были вынуждены пойти на уступки Израилю. Вот и здесь обращение к США: покажите своим союзникам и всему миру, как вы себя ведете, что вашему слову вообще верить нельзя. Это главный посыл всего этого Плана", - отмечает он.

Какие 5 пунктов Плана победы / Инфографика: Главред

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, который состоит из пяти пунктов, охватывающих геополитические, военные, экономические и безопасностные аспекты. Первые четыре пункта касаются военного периода, а пятый направлен на послевоенное время.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает ключевые пункты этого плана из-за опасений эскалации. По информации Bild, он считает главной задачей не допустить, чтобы война между Россией и Украиной переросла в конфликт между РФ и НАТО.

Президент Зеленский подчеркнул, что цель Плана победы - укрепить Украину независимо от действий России. Он отметил, что этот план создан не для критиков, а для того, чтобы усилить Украину, несмотря на различные идеи и аналитику, которыми делятся другие.

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